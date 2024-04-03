Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğalar, bu aralar inişli çıkışlı, istikrarsız konular enerjinizi fazlasıyla düşürüyor. Çözüm odaklı olmalısınız. Başkalarından beklediğiniz saygı istediğiniz şekilde gelmeyebilir. Farklı bir gözle bakmaya çalışın. Değer görmediğinizi düşünerek kendinizi yıpratmayın.
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