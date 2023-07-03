Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Temmuz Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Önemli kararlar alabileceğiniz bir gün olabilir sevgili boğalar. Yeni başlangıçlar için sabırla beklediniz ve artık meyvesini yiyebilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir fakat sizin de istediğiniz tam olarak bu. Konforunuzu arttıracak şekilde para girişiniz olabilir.
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