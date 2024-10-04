Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğalar, kararlı yapınıza karşılık belirsiz ve istikrarsız konular kafanızı fazlasıyla meşgul ediyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, güven duygusu ve huzur istiyorsunuz. Beklediğiniz günler gelecek, daha sabırlı olmanız gerekiyor.
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