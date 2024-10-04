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Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 04 Ekim 2024 - 16:08

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, kararlı yapınıza karşılık belirsiz ve istikrarsız konular kafanızı fazlasıyla meşgul ediyor. Bugün sakin ve sabırlı olabilmeniz pek mümkün görünmüyor, güven duygusu ve huzur istiyorsunuz. Beklediğiniz günler gelecek, daha sabırlı olmanız gerekiyor.


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