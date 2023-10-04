Günlük Burç Yorumları: 5 Ekim Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Ekim 2023 - 17:57

Güncelleme: 04 Ekim 2023 - 17:57

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu::

Harcamalarınızı biraz planlı yapmalısınız sevgili boğalar. Hızlı karar veriyorsunuz. Düşüncesizce hareket etmeyin. Bugün yakın çevrenizden parasal destek görebilirsiniz. Yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Karar vermeden önce birkaç kez düşünseniz iyi olur.