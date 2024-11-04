Günlük Burç Yorumları: 5 Kasım Salı Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Kasım 2024 - 16:06

Güncelleme: 04 Kasım 2024 - 16:06

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Fikirlerinizin değişmezliği ilişkilerinizi fazlasıyla zorluyor. Her ne kadar dış etkenleri suçluyor olsanız da kendi içinize dönmedikçe istediğiniz huzuru bulamayacaksınız. Fikirlerinizi esnetmek işlerinizin kolaylıkla akmasını sağlayacak. Değişmelisiniz.