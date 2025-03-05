Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Ekonomik anlamda yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor. Yeniliklere açık olmadığınız sürece istediğiniz şekilde ilerleyemeyeceksiniz. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirin. Korkmadan ilerleyin. Krizleri çözmenizin başka yolu yok.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- 'Suç işleyenler ceza çekecek, öyle ateşkes falan değil'
- 'Ordunun yeni Türkçe sözcüsü eski bir gangster'
- ‘Affedebileceğim bir şey değil’
- Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!