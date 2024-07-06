Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Temmuz 2024 - 16:06

Güncelleme: 06 Temmuz 2024 - 16:06

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar, bugün inişli çıkışlı, mücadele ile geçen, istikrarsız bir gün olabilir. Kendi değerinizi yükseltmek için ettiğiniz mücadelenin sizi ne kadar yorduğunu artık görmeniz gerekiyor. Mücadeleyi bırakın, daha değerli olacaksınız.