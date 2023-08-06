Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Dış görünüşünüzle ilgili yapmak istediğiniz değişiklikler için bugün doğru zaman. Aradığınız güven ihtiyacını dış etkenlerde aramanız geçici olarak sizi mutlu edebilir fakat bunun gerçek bir çözüm olmadığını görmeniz gerekiyor. Biraz iç dünyanıza yönelin.
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