Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sosyal çevreniz ile ilişkilerinizi sağlamlaştırmak adına güzel bir gün. Maddi konularla alakalı yeni planlamalar yapabilirsiniz. Bir yandan çevrenizin desteğini alırken diğer yandan insanlara tam bir güveniniz yok. Sezgilerinizin doğruluk payı yüksek.
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