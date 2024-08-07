Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ağustos Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Hayat düzeninizi yeniden kurmak, her şeye sil baştan başlamak istediğiniz günlerde olabilirsiniz. Attığınız adımları temkinli atın. Tuzaklara, yanılgılara açık günlerdesiniz. Yeni kararlar için her şeyi tam olarak ve doğru anladığınızdan emin olun.
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