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Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Ekim 2023 - 16:58

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Mücadele ile geçen günler sizi biraz yormuş olsa da en zorunun geride kaldığını bilmeniz gerekiyor. Bugün ailevi konularda geçmişte üzeri kapatılmış konular gündeme gelebilir. Başkalarının da haklı olabileceğini düşünmenizde yarar var. 



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