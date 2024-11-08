Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Kasım 2024 - 16:32

Güncelleme: 08 Kasım 2024 - 16:32

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Tuttuğunu kopartan kararlı tavırlarınız inatçılığa dönüşmeden önce ne için mücadele ettiğinizi gözden geçirmeniz şart. Savunduğunuz konular sizi geriye çeken konular olabilir. Yeniliklere açık olun.