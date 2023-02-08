Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Sabah saatlerinde ekonomik açıdan şanslı etkiler var sevgili boğalar. Sorumluluklarınız fazla fakat hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Sağlığınıza biraz özen göstermeniz gereken günler. Hayatınıza her anlamda düzene sokmanız gerekiyor. Düzen değişikliği yapmak isteyebilirsiniz.
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