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Günlük Burç Yorumları: 9 Temmuz Salı Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Temmuz Salı Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Temmuz 2024 - 15:58

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu: 

Özel hayatınız bugün gündemde sevgili boğalar. Çocuklarınız veya aşk hayatınızla alakalı sorumluluk almanız gerekiyor. Para girişiniz olabilir. Kendinizi güvende hissetmek isteyeceğiniz, huzur arayışında olacağınız bir gün. Önemli kişilerle görüşmek için de uygun enerjiler var. 


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