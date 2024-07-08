Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Temmuz Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Özel hayatınız bugün gündemde sevgili boğalar. Çocuklarınız veya aşk hayatınızla alakalı sorumluluk almanız gerekiyor. Para girişiniz olabilir. Kendinizi güvende hissetmek isteyeceğiniz, huzur arayışında olacağınız bir gün. Önemli kişilerle görüşmek için de uygun enerjiler var.
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