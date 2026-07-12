Bu burçlar kolay kolay affetmiyor! İşte en kinci 5 burç

Astrolojide her burcun olaylara verdiği tepki farklılık gösteriyor. Kimileri yaşadığı kırgınlıkları hızla unutup yoluna devam ederken, kimileri ise kendisine yapılan haksızlıkları uzun süre aklından çıkarmıyor. Elbette bu özellikler kişinin doğum haritasının tamamına bağlı olarak değişebilir. Ancak Güneş burcu temel alındığında, kin tutmaya daha yatkın olduğu düşünülen 5 burç öne çıkıyor.

AKREP BURCU

Akrep burcu, astrolojide en güçlü hafızaya sahip burçlardan biri olarak gösterilir. Güvenini kaybettiği kişilere karşı mesafeli davranan Akrepler, kendilerine yapılan haksızlıkları kolay kolay unutmaz. Affetseler bile aynı kişiye yeniden güvenmeleri oldukça zordur.

BOĞA BURCU

Sabırlı yapısıyla tanınan Boğa burcu, kolay kolay öfkelenmez. Ancak sınırları aşıldığında yaşadığı hayal kırıklığını uzun süre içinde taşıyabilir. Güvenini kaybettiği kişilere ikinci bir şans verme konusunda çekimser davranır.

OĞLAK BURCU

Mantığıyla hareket eden Oğlak burcu, yaşadığı olumsuz deneyimleri bir ders olarak görür. Kendisine zarar verdiğini düşündüğü kişileri hayatından çıkarabilir ve aynı hatanın tekrarlanmasına izin vermemek için mesafesini korur.

YENGEÇ BURCU

Duygusal yapısıyla bilinen Yengeç burcu, kırıldığı olayları uzun süre hatırlayabilir. Özellikle yakın çevresinden gelen hayal kırıklıkları, onun üzerinde derin izler bırakabilir. Bu nedenle affetmesi zaman alabilir.

ASLAN BURCU

Gururuna düşkün olan Aslan burcu, kendisine saygısızlık yapıldığını düşündüğünde bunu unutmakta zorlanabilir. Özellikle değer görmediğini hissettiği durumlarda kırgınlığını uzun süre taşıyabilir ve yeniden güvenmek için zamana ihtiyaç duyabilir.