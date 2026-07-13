Burçlar için dengeyi değiştirecek günler başlıyor :13 - 19 Temmuz 2026 haftalık burç yorumları

13 - 19 Temmuz 2026 haftasında gökyüzü, Yengeç burcunda gerçekleşecek güçlü Yeniay'ın yenileyici enerjisi ile Aslan burcundaki Merkür Retrosu'nun geçmiş hesaplaşmalarını aynı anda önümüze getiriyor. Bu dönemde aile, yuva ve duygusal güvenlik alanlarında taze başlangıçlar kapıyı aralarken; geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek adına geçmişteki eksikleri, eski ilişkileri ve egosal düğümleri çözmemiz gerekiyor. Sezgilerin sesini dinlemenin, sevdiklerimize şefkatle yaklaşırken sınırları korumanın kazançlı çıkacağı bu özel süreçte, işte 12 burcu bekleyen gelişmeler...

13 - 19 TEMMUZ 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Koç burcu ve yükselen Koç burcu

Yengeç burcundaki Yeniay bu hafta sizin dördüncü evinizde doğuyor. Yaşam alanınızda yepyeni bir sayfa açmak, ev değiştirmek, arsa-mülk sahibi olmak veya evlilik yoluyla yeni bir aile düzeni kurmak adına güçlü etkiler altındasınız. Aile içi ilişkilerde küslüklerin geride kalacağı, sıcak bağların kurulacağı bir dönemdesiniz. Merkür retrosunun Aslan burcundaki gerilemesi devam ederken, aşk hayatınızda geçmiş defterler yeniden açılabilir. Yeni kararlar almak yerine eski pürüzleri temizlemeye odaklanmalısınız. İş ve ev hayatınız arasındaki dengeyi korurken, fevri kararlardan kaçınmak uzun vadeli huzurunuzu korumanızı sağlayacaktır.

Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu

Bu hafta Yengeç Yeniayı sizin üçüncü evinizi hareketlendiriyor. Kardeşleriniz, akrabalarınız ve yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde duygusal ve destekleyici yeni bir dönem başlayabilir. Dijital projeler, reklam, pazarlama faaliyetleri veya uzun süredir planladığınız bir web sitesi/içerik üretimi fikri için harika adımlar atabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak veya kendinizi geliştireceğiniz bir kursa yazılmak için çok güçlü arzular duyabilirsiniz. Ancak Merkür retrosu nedeniyle çıkacağınız kısa seyahatlerde bilet rötarlarına, araç bakımlarına ve iletişim kazalarına karşı temkinli olmalısınız. Sözleşmeleri imzalamadan önce maddeleri iki kez okuyun.

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu

Yengeç burcundaki Yeniay, bu hafta doğrudan sizin finans alanınızda gerçekleşiyor. Bütçenizi büyütecek yeni ek iş fırsatları, maaş artışları veya uzun süredir beklediğiniz bir projenin maddi geri dönüşü gündeminize gelebilir. Parasal kaynaklarınızı güvence altına almak için önemli adımlar atacaksınız. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün geri hareketi zihninizi zaman zaman bulandırabilir. Yatırım kararlarında abartılı riskler almaktan kaçınmalı, lüks harcamalarınızı retro bitimine kadar sınırlandırmalısınız. Kendi değerinizi sorguladığınız bu süreçte, kendinize olan güveninizi tazeleyecek manevi keşifler yapabilirsiniz.

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu

Burcunuzda gerçekleşecek Yeniay ile bu haftanın mutlak başrolü sizsiniz! Hayatınızın rotasını tamamen değiştirecek, kendinizi çok daha güçlü, enerjik ve parıltılı hissedeceksiniz muazzam bir döngüye giriyorsunuz. Hem fiziksel görünümünüzde yapacağınız yenilikler hem de kişisel projeleriniz gökyüzü tarafından destekleniyor. Merkür retrosunun para evinizdeki seyri, harcamalar konusunda dikkatli olmanızı söylerken; Yeniay enerjisi ikili ilişkilerde ne istediğinizi net olarak görmenizi sağlayacak. Eski kararsızlıkları tamamen bir kenara bırakıp kendi sınırlarınızı çizerek geleceğe yönelik adımlar atacaksınız. Kendinize inanma vakti geldi.

Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu

Yeniay bu hafta sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Bu durum, dış dünyadaki karmaşadan biraz uzaklaşıp ruhsal olarak arınmanız, meditasyon, yoga veya bilinçaltı çalışmalarıyla iç dünyanıza yönelmeniz için harika bir fırsat sunuyor. Gizli kalmış bazı durumlar veya sırlar önünüze dökülebilir; fevri tepkiler vermemelisiniz. Merkür burcunuzda gerilemeye devam ederken kendinizi ifade etmekte zorlanabilir, normalden daha alıngan olabilirsiniz. Yeni bir iş ortaklığına veya imaja kalkışmak yerine, "Ben hayatta neyi hedefliyorum?" sorusuna yanıt arayarak strateji geliştirmek bu haftayı sizin için çok daha verimli kılacaktır.

Başak burcu ve yükselen Başak burcu

Bu hafta gerçekleşecek Yengeç Yeniayı sizin sosyal çevre, organizasyonlar ve arkadaşlıklar alanınızı adeta canlandırıyor. Yeni topluluklara dahil olabilir, vizyoner insanlarla tanışarak geleceğe yönelik güçlü projelerin temellerini atabilirsiniz. Dostlarınızdan göreceğiniz manevi destekler motivasyonunuzu artıracak. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün 12. evinizdeki geri hareketi, arkadaş ortamlarında konuşulanlara ekstra dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarıyor. Geçmişte kalmış bazı dedikodular yeniden önünüze gelebilir. Her duyduğunuza inanmamak ve sosyal çevrenizdeki egosal tartışmalardan uzak durmak ruh sağlığınızı koruyacaktır.

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

Haritanızın tepe noktasında, kariyer evinizde gerçekleşecek Yengeç Yeniayı ile mesleki hayatınızda parlayacağınız bir dönem profesyonel olarak başlıyor. Yeni bir iş teklifi, terfi, statü değişimi ya da kendi işinizi kurma fikri bu hafta somut adımlara dönüşebilir. Toplum önündeki görünürlüğünüz ve başarınız ciddi şekilde artıyor. Merkür retrosunun sosyal çevre evinizdeki seyri, eski iş arkadaşlarınız veya eski dostlarınızla yollarınızı kesiştirebilir. Mevcut iş ortamınızda üst yöneticilerle konuşurken gurur yapmamaya ve net olmaya özen göstermelisiniz. İş ve aile arasındaki dengeyi kurarak büyük resmi görmeye odaklanın.

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu

Bu hafta Yengeç Yeniayı sizin dokuzuncu evinizde doğuyor. Akademik kariyer, yüksek eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ve uzun vadeli seyahat planları adına önünüze harika fırsatlar çıkabilir. Hayata bakış açınızı tamamen yenileyecek, vizyonunuzu genişletecek felsefi ve ruhsal konularla ilgilenebilirsiniz. Merkür retrosunun kariyer evinizdeki geri hareketi, resmi evrak işlerinde, vize/pasaport süreçlerinde veya iş sunumlarında teknik gecikmeler yaşanabileceğini gösteriyor. Önemli belgelerinizi yedekleyin. Süregelen hukuki bir süreciniz varsa, bu hafta geçmişteki ayrıntıları inceleyerek lehinize çevirebilirsiniz.

Yay burcu ve yükselen Yay burcu

Hafta genelinde odak noktanız; eşin kazancı, ortak yürütülen bütçeler, miras, nafaka, kredi veya vergi gibi finansal konular üzerine kilitleniyor. Yengeç Yeniayı, borçlarınızı yapılandırmak, beklediğiniz bir tazminat veya alacağı tahsil etmek adına size şanslı ve taze kapılar aralayacaktır. Sadece maddi değil, manevi anlamda da büyük bir dönüşüm yaşıyorsunuz. Hayatınızda kriz yaratan duygusal yüklerden özgürleşmek isteyeceksiniz. Merkür retrosunun dokuzuncu evinizdeki seyri nedeniyle, uzak akrabalarla iletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat etmeli, kendi fikirlerinizi başkalarına dikte etmekten kaçınmalısınız.

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu

Tam karşıt burcunuzda gerçekleşecek olan Yengeç Yeniayı, tüm spot ışıklarını evlenmenize, uzun süreli ilişkilerinize ve birebir iş ortaklıklarınıza çeviriyor. Yalnız olan Oğlaklar için uzun vadeli, güven veren ve ciddi bir ilişkinin temelleri atılabilir. Mevcut ilişkilerde ise duygusal bağlar derinleşecek ve evlilik kararları gündeme gelecektir. Merkür retrosunun sekizinci evinizdeki seyri, yeni bir iş ortaklığına girerken veya finansal sözleşmeler imzalarken şartları çok sıkı incelemeniz gerektiğini söylüyor. Geçmişten kalan bir borç veya unutulmuş bir ödeme aniden karşınıza çıkabilir; krizleri büyütmek yerine soğukkanlı ve analitik bir yaklaşımla çözmelisiniz.

Kova burcu ve yükselen Kova burcu

Bu hafta Yengeç Yeniayı sizin altıncı evinizde gerçekleşiyor. İş hayatınızda, ofis ortamınızda veya günlük rutinlerinizde yepyeni bir düzen kurabilirsiniz. Yeni bir projeye başlamak, çalışma alanınızı organize etmek veya yanınıza yeni bir ekip arkadaşı almak adına gökyüzünden tam destek alıyorsunuz. Sağlık konusunda beslenme düzeninizi, uyku kalitenizi ve yaşam tarzınızı yenilemek için muazzam bir zamandasınız. Ancak tam karşıt evinizde gerileyen Merkür, evlilik ve ortaklıklarda geçmişteki kırgınlıkları veya egosal problemleri önünüze getirebilir. İletişimde empatiyi elden bırakmamalısınız.

Balık burcu ve yükselen Balık burcu

Gökyüzü bu hafta yüzünüzü güldürmeye geliyor! Yengeç burcundaki Yeniay; aşk, flörtler, hobiler ve çocuklar evinizde parlıyor. Hayatınıza romantik, duygusal ve ruhunuzu besleyecek yeni bir aşk dahil olabilir. Sanatsal bir hobiniz varsa veya yaratıcı bir işle uğraşıyorsanız, adınızdan söz ettirecek taze projelere imza atabilirsiniz. Merkür retrosunun altıncı evinizdeki seyri, günlük iş koşturmacasında bilgisayar çökmeleri, veri kayıpları veya yanlış mailler gibi operasyonel aksaklıklar getirebilir. İş arkadaşlarınızla olan diyaloglarınızda net olun. Geçmişteki zararlı alışkanlıkları geride bırakmak için Yeniay’ın yenileyici enerjisini mutlaka kullanın.