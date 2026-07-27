Burçlar için duygusal dönüm noktası: 29 Temmuz Kova Dolunayı ve burçlara etkileri...

Dolunaylar astrolojik yorumlarda tamamlanma ve farkındalık dönemleriyle ilişkilendirilir. 29 Temmuz Kova Dolunayı ise özgürlük, ilişkiler, sosyal çevre ve gelecek planlarında değişim ihtiyacını gündeme getirebilir. Peki Kova Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Aşk, kariyer ve para konularında burçları neler bekliyor? İşte 29 Temmuz Kova Dolunayı ve burçlara etkileri...

29 TEMMUZ KOVA DOLUNAYI’NIN GENEL ETKİLERİ

1. Özgürleşme isteğini artırabilir:

Kişiler kendilerini kısıtlayan kişi, ilişki ve alışkanlıklardan uzaklaşmak isteyebilir.

2. İlişkilerde sınırlar yeniden belirlenebilir:

Özellikle kişinin özgürlüğünü kısıtlayan ilişkiler sorgulanabilir ve daha sağlıklı sınırlar oluşturulabilir.

3. Sosyal çevrede değişimler yaşanabilir:

Bazı arkadaşlıklar sona ererken yeni insanlarla tanışmak ve farklı çevrelere katılmak gündeme gelebilir.

4. Gelecek planları yeniden değerlendirilebilir:

Uzun vadeli hedefler gözden geçirilebilir ve kişinin hayatında yeni bir yön belirleme ihtiyacı doğabilir.

5. Kariyerde değişim arzusu güçlenebilir:

Mevcut iş düzeninden memnun olmayanlar farklı bir alana yönelmek veya yeni bir çalışma düzeni oluşturmak isteyebilir.

6. Geçmiş kararların sonuçları görülebilir:

Daha önce alınan kararların hayat üzerindeki etkileri daha net anlaşılabilir.

7. Ertelenen konular gündeme gelebilir:

Uzun süredir bekletilen kararlar ve çözüme kavuşmayan meseleler artık daha fazla önem kazanabilir.

8. Yeni başlangıçlar için cesaret verebilir:

Eski düzeni geride bırakmak ve farklı bir yol çizmek isteyenler harekete geçebilir.

9. Bireysellik ön plana çıkabilir:

Kişiler başkalarının beklentileri yerine kendi isteklerine ve ihtiyaçlarına daha fazla önem vermeye başlayabilir.

10. Duygusal farkındalık artabilir:

Kişiler kendilerini mutsuz eden veya kısıtlayan durumları daha net fark ederek hayatlarında değişiklik yapma kararı alabilir.

29 TEMMUZ KOVA DOLUNAYI VE BURÇLARA ETKİLERİ

Koç burcu ve yükselen Koç burcu

Kova Dolunayı sizin sosyal çevre, gelecek hedefleri ve arkadaşlık ilişkilerinizi temsil eden alanda gerçekleşiyor. Uzun süredir içinde bulunduğunuz bir toplulukta veya dostluk bağlarınızda yol ayrımlarına gelebilir, size yük olan kişilerle aranıza mesafe koyabilirsiniz. Geleceğe yönelik planlarınızda daha net kararlar alacak, hayallerinizi gerçekleştirmek adına somut ve özgün adımlar atacaksınız. Sosyal projeler ve ekip çalışmaları bu dönemde hız kazanabilir.

Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu

Dolunay, haritanızın en tepe noktasında, yani kariyer ve toplum önündeki statü alanınızda parlıyor. İş hayatınızda uzun süredir emek verdiğiniz bir sürecin sonuna gelebilir, beklediğiniz bir terfi, görev değişimi ya da proje sonuçlanması yaşayabilirsiniz. Yöneticilerinizle olan diyaloglarınızda mantıklı ve kararlı bir tutum sergilemek, mesleki saygınlığınızı artıracaktır. Gelecek hedeflerinizi yeniden şekillendirirken cesur adımlar atmaktan çekinmemelisiniz.

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu

Bu dolunay döngüsü sizin dokuzuncu evinizde yaşanıyor. Akademik süreçler, yurt dışı bağlantılı işler, hukuki konular ve uzak seyahatler alanında önemli sonuçlanmalar elde edebilirsiniz. Hayata bakış açınızı tazeleyecek, zihinsel olarak özgürleşmenizi sağlayacak yeni fikirlerle tanışacaksınız. Süregelen bürokratik bir süreciniz varsa bu dönemde netleşebilir. Vizyonunuzu genişletecek eğitimlere odaklanmak ve yeni yollar keşfetmek ruhunuza iyi gelecektir.

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu

Finansal kaynaklar, ortaklaşa bütçeler, yatırımlar ve duygusal dönüşüm alanınız Dolunay enerjisiyle aydınlanıyor. Borç-alacak dengenizi kapatmak, beklenen bir tazminat veya mirası netleştirmek adına önemli kararlar alabilirsiniz. Maddi konularda bağımsızlığınızı kazanmak isteyeceğiniz bu süreçte, riskli yatırımlardan kaçınarak mantık odaklı hareket etmelisiniz. Duygusal bağlarınızda ise kriz yaratan bağımlılıklardan özgürleşme vakti geldi.

Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu

Tam karşıt burcunuzda gerçekleşen Dolunay; evlilik, ikili ilişkiler ve iş ortaklıkları alanınızda büyük bir farkındalık yaratıyor. İlişkilerinizde süregelen belirsizlikler son bulurken, tamam mı devam mı sorusuna yanıt bulacaksınız. Doğru iletişim kurarak sorunları çözen ilişkiler sağlamlaşırken, miadını doldurmuş bağlar kopabilir. Yeni iş ortaklıklarına adım atmadan veya mevcut ortaklıkları sonlandırmadan önce şartların tüm ayrıntılarını dikkatle incelemelisiniz.

Başak burcu ve yükselen Başak burcu

Kova Dolunayı sizin günlük yaşamınız, çalışma ortamınız ve sağlık rutinleriniz üzerinde odaklanıyor. İş yerinizde yürüttüğünüz bir projenin sonuna gelebilir, çalışma şartlarınızda yenilikçi düzenlemelere gidebilirsiniz. Zihinsel ve bedensel sağlığınıza özen göstermeniz gereken bu süreçte; zararlı alışkanlıkları bırakmak, beslenme düzeninizi tazelemek ve üzerinizdeki angarya yüklerden kurtulmak size büyük bir hafifleme getirecektir.

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

Aşk hayatınız, yaratıcılığınız ve hobileriniz Dolunay’ın parlak ışığı altında şekilleniyor. Yalnız olan Teraziler için mantık ve tutkunun bir arada olduğu sürpriz bir ilişki başlayabilir; mevcut ilişkilerde ise netleşmeler yaşanabilir. Sanatsal veya yaratıcı bir projenizi tamamlayarak kitlelere sunabilirsiniz. Kendinizi özgürce ifade etmek, sahnede olmak ve yaşamın keyifli taraflarına odaklanmak bu dönemin ana anahtarı olacaktır.

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu

Dolunay, ev, aile ve yaşam alanı alanınızı hareketlendiriyor. Taşınma, ev alım-satımı veya evinizde köklü bir düzen değişikliği gündeme gelebilir. Aile içi ilişkilerde geçmişten gelen pürüzler gün yüzüne çıkabilir; ebeveynlerinizle olan diyaloglarınızda özgürlüklerinizi korurken kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz. Kendi iç dünyanızda güvenli alanınızı yeniden inşa etmek ve geçmişin duygusal yüklerini geride bırakmak için harika bir zaman.

Yay burcu ve yükselen Yay burcu

Yakın çevreniz, kardeşleriniz, eğitim hayatınız ve iletişim trafiğiniz bu Dolunay ile hız kazanıyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir sözleşme, dijital proje veya eğitim süreci nihayete erebilir. Fikirlerinizi cesurca ve özgün bir dille ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Kardeşleriniz veya yakın dostlarınızla ilgili sürpriz haberler alabilirsiniz. Kısa seyahatler yapabilir, zihinsel olarak sizi kısıtlayan kalıplardan özgürleşebilirsiniz.

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu

Maddi kazançlar, kişisel gelirler ve özdeğer alanınızda gerçekleşen Dolunay, finansal durumunuzu netleştiriyor. Yeni bir gelir kapısı aralayabilir, beklediğiniz bir ödemeyi tahsil edebilir ya da bütçenizde radikal bir kısıntıya giderek paranızı güvence altına alabilirsiniz. Kendi yeteneklerinizin farkına varacağınız bu süreçte, maddi konularda özgürleşmek adına cesur kararlar alabilirsiniz. Harcamalarınızda dengeli olmaya gayret edin.

Kova burcu ve yükselen Kova burcu

Burcunuzda gerçekleşen bu güçlü Dolunay ile haftanın başrolü sizsiniz! Hayatınızın her alanında büyük bir kabuk değişimi ve uyanış yaşayacaksınız. Fiziksel görünümünüzden kişisel hedeflerinize, ikili ilişkilerinizden kariyerinize kadar pek çok konuda radikal kararlar alabilirsiniz. Artık sizi sınırlandıran hiç kimseye ve hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceksiniz. Kendi yolunuzu çizmek ve potansiyelinizi ortaya koymak için mükemmel bir dönemdesiniz.

Balık burcu ve yükselen Balık burcu

Dolunay sizin bilinçaltı, ruhsal arınma ve gizli durumlar evinizde gerçekleşiyor. Zihninizi meşgul eden korkulardan, kuruntulardan ve arkasından dönen gizli işlerden özgürleşeceğiniz bir süreçtesiniz. İçe dönmek, meditasyon ve ruhsal çalışmalar yapmak enerjinizi tazeleyecektir. Arkanızdan dönen bazı durumlar önünüze dökülebilir; bu gelişmelere mantık çerçevesinde yaklaşmalı ve ruhunuza yük olan her şeyle vedalaşmalısınız.