Çevresindeki insanlarla bir türlü anlaşamayan 4 burç: Bu burçlar farklı dünyaların insanı

Zodyak’ın bazı temsilcileri vardır ki; yüksek standartları, sıra dışı kafa yapıları ya da kompromissiz doğaları nedeniyle çevrelerindeki insanlarla kolay kolay aynı noktada buluşamazlar. Anlaşılamamaktan, yüzeysellikten veya prensiplerinden taviz verememekten şikayet eden, sosyal çevreyle frekansı bir türlü tutmayan o 4 burcu mercek altına alıyoruz.

KOVA BURCU Kova burcu, zihinsel olarak her zaman toplumun birkaç adım önünde yaşar. Onun hayata bakışı, kurallara yaklaşımı ve sıra dışı fikirleri ortalama bir insan için fazla marjinal veya mantıksız gelebilir. Yüzeysel sohbetlerden, mahalle baskısından ve kalıplaşmış düşüncelerden nefret ettiği için girdiği ortamlarda kendini "uzaydan düşmüş gibi" hisseder. Çevresindekiler onu anlamakta zorlandıkça, Kova burcu da insanlarla arasına zihinsel bir mesafe koyarak kendi kabuğuna çekilmeyi tercih eder.

OĞLAK BURCU Oğlak burcunun hayatı, disiplin, mantık ve somut hedefler üzerine kuruludur. Boş muhabbetlere, ciddiyetsiz tavırlara ve duygusal dramalara katlanma eşiği son derece düşüktür. Çevresindeki insanların vurdumduymazlığını veya disiplinsizliğini gördüğünde onlarla iletişim kurmakta zorlanır. Soğuk ve mesafeli tavrı nedeniyle insanlar da ona yaklaşmaya çekinir. Oğlak için herkesle anlaşmak bir amaç değil, zaman kaybıdır; bu yüzden çevresiyle uyum sağlamak yerine kendi doğrularıyla yaşamayı seçer.

AKREP BURCU Akrep burcu için insan ilişkileri "ya hep ya hiç" ilkesine dayanır. Yüzeysel arkadaşlıklar, sahte gülücükler ve çıkar ilişkileri ona göre değildir. Karşısındaki insana güvenmekte muazzam zorluk çektiği için çevresine karşı sürekli şüpheci ve savunmacı bir tutum sergiler. İnsanların gizli niyetlerini sezmeye çalışırken sert ve kaba görünebilir. Sırf "uyumlu görünmek" için istemediği ortamlarda bulunmaz; bu yüzden çevresindeki insanlarla sık sık duygusal kopukluklar ve anlaşmazlıklar yaşar.