Çocukluk yaralarını ilişkilerine yansıtan 4 burç: Bu burçlar travmalarını bugüne kadar getirmiş

Hepimiz geçmişimizden parçalar taşırız, ancak bazı burçlar çocuklukta yaşadıkları kırgınlıkları ve yaraları daha yoğun hisseder. Bu burçlar, geçmişin yükünü ilişkilerine taşırken hem sevgi hem de korunma ihtiyacı duyar. İşte çocuklukta yaşadıklarıyla yetişkinlikteki aşk hayatı şekillenen o burçlar…

YENGEÇ BURCU

Duygusal yapısıyla bilinen Yengeç, çocuklukta yaşadığı en küçük kırgınlığı bile unutmaz. Aile içinde hissettiği eksiklik ya da sevgisizlik, yetişkinlikte partnerinden yüksek seviyede ilgi beklemesine yol açar. Kırılgan yapısı nedeniyle güven ihtiyacı daima ön plandadır.

BALIK BURCU

Balık, geçmişteki yaraları derinlerde saklar ama onların etkisinden kolayca kurtulamaz. Çocuklukta yaşadığı duygusal iniş çıkışlar, yetişkinlikte romantik ilişkilerinde aşırı empati ya da fazla fedakârlık olarak kendini gösterebilir. Bu durum bazen kendi mutluluğunu geri plana atmasına neden olur.

AKREP BURCU

Akrep, çocukluğunda yaşadığı güvensizlikleri hafızasında derinlemesine işler. Partnerine karşı aşırı korumacı veya kıskanç olabilmesinin sebebi, geçmişte yaşadığı kayıp ya da ihanet korkusudur. Onun için aşk, güvenin yeniden inşasıdır.

OĞLAK BURCU

Oğlak, küçük yaşta yaşadığı zorluklar nedeniyle erken olgunlaşan burçlardan biridir. Çocuklukta yaşadığı sorumluluk yükü, yetişkinlikte duygularını kontrollü yaşamaya itebilir. Partnerine karşı mesafeli görünse de içten içe derin bir sevgi ve aidiyet arar.