Dağınıklığın içinde kendi düzenini yaratan 3 rahat burç!

Kuralcı ve aşırı düzenli insanların asla anlayamayacağı bir yaşam formu vardır: Organize Kaos. Bazı burçlar için eşyaları askılara simetrik dizmek, kıyafetleri renklerine göre ayırmak tam bir zaman kaybı ve zihinsel yüktür. İşte o kaotik düzenin tadını çıkaran 3 burç...

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Yayların hayat ritmi o kadar hızlı ve seyahat odaklıdır ki, eşyaları katlayıp dolaba yerleştirmekle vakit harcamak istemezler. Valizleri genellikle odanın ortasında yarı açık şekilde günlerce bekler.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balıkların zihni ve hayal dünyası çok akışkan ve dağınık olduğu için, bu durum fiziksel alanlarına da yansır. Kitaplar, kahve fincanları ve giysiler evin farklı köşelerine adeta sanatsal bir dekor gibi dağılır

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Aslanlar dışarıya çıktıklarında her zaman jilet gibi, şık ve kusursuz görünürler; ancak o görkemli görüntünün arkasındaki hazırlanma odası tam bir savaş alanıdır.