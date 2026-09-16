Dışarıdan güler yüzlü, içten içe tükenenler: Yalnız kalınca kabuğuna çekilen 3 burç

Sosyal ortamlarda kibarlık adına kendi sınırlarını esneten, kimseyi kırmamak için yorulduğunu dışarıya asla belli etmeyen ancak ruhsal olarak sessiz bir dinlenme arzusunda olan o fedakar ruhlar...

BALIK BURCU

Etrafındaki insanların duygularını o kadar yoğun hisseder ki kalabalık bir günün sonunda adeta enerjisi sömürülmüş gibi olur. Kimseyi kırmamak için ortamdan ayrılamaz ama ruhu çoktan o odadan uzaklaşıp kendi sessiz limanına sığınmıştır.

KOVA BURCU

Dışarıdan son derece sosyal ve uyumlu görünse de zihinsel pilleri çok çabuk tükenir. İnsanların arasında kalmak ona bir süre sonra ağır bir yük gibi gelir; tek arzu ettiği şey kafasını dinleyebileceği o yalnız ve sakin köşedir.

OĞLAK BURCU

Sorumluluk bilinci ve "ayıp olmasın" düşüncesiyle sosyal görevlerini aksatmaz. Ancak içten içe o yoğun tempo artık ona fazla gelmektedir; dışarıya karşı dimdik dururken iç dünyasında tamamen kabuğuna çekilir ve kimseyle konuşmak istemez.