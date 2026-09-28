Dışarıdan taş gibi, içten içe pamuk gibi olanlar: Güçlü görünmekten yorulan 3 burç

Hayat ne kadar zorlarsa zorlasın asla pes etmeyen, gözyaşlarını kimselere göstermeyen ve etrafına her zaman dimdik bir duvar ören bazı insanlar vardır. O sert zırhın arkasında yatan hassas kalbi herkesten saklayan o burçlar...

Oğlak: Yaşadığı hiçbir hayal kırıklığını dışarıya yansıtmaz. Tüm yükleri tek başına sırtlar, sorunları kendi çözer; ancak o sağlam duruşun arkasında aslında anlaşılmayı ve sarılmayı çok özleyen yufka bir kalp yatar.

Aslan: Gururu ve özgüveni nedeniyle zor anlarında bile başkalarından destek istemekten kaçınır. Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırken içten içe büyük bir duygusal baskı hisseder, yalnız kaldığında tüm o maskeleri düşürür.

Koç: Cesur ve lider ruhlu yapısıyla bilinir; ancak bu ateşli zırhın altında aslında en ufak bir haksızlıkta derinden yaralanan hassas bir çocuk yatar. Acısını içine atıp savaşmaya devam eder ama en çok kendi sessizliğinde yorulur.