Doğası gereği iyi olan 4 burç: Bu burçların kalbi çok temiz

Kendi çıkarlarını arka plana atıp sadece etraflarına huzur ve şifa dağıtmak için yaşayan, doğası gereği en temiz kalpli o 4 burcu inceliyoruz. İşte, Doğası gereği iyi olan 4 burç...

BALIK BURCU

Balık burcu, Zodyak'ın en şefkatli ve merhametli ruhudur. Onun doğası, başkalarının acısını kendi acısı gibi hissetmek üzerine kuruludur. Çevresinde üzgün, kırgın veya yardıma muhtaç birini gördüğünde arkasını dönüp gidemez. Karşılık beklemeden iyilik yapar, insanları yargılamadan dinler ve herkese ikinci bir şans vermeye hazırdır. Onun iyiliği, ruhunun derinliklerinden gelen evrensel bir sevginin sonucudur.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, doğası gereği hayatındaki herkesi sarıp sarmalamak, beslemek ve korumak ister. Onun iyiliği, sevdiklerine duyduğu o derin aidiyet duygusundan ve anaç yapısından beslenir. İnsanların kırılmasını engellemek için kendi kelimelerini bile özenle seçer. Bir Yengeç'in yanında kendinizi güvende ve evinizde hissetmeniz tesadüf değildir; çünkü o, etrafındaki insanları mutlu etmekten ve onların hayatını güzelleştirmekten içsel bir huzur duyar.

TERAZİ BURCU

Terazi burcunun doğası, uyum ve barış üzerine inşa edilmiştir. Kaostan, kavgalardan ve haksızlıktan nefret eder. Onun iyiliği, herkese eşit ve adil davranma arzusundan gelir. Girdiği her ortamda pürüzleri gidermeye, insanları uzlaştırmaya ve kırgınlıkları tamir etmeye çalışır. Nezaketi bir maske değil, varoluş biçimidir. Çevresindeki herkesin mutlu ve dengede olduğundan emin olmak için kendi konforundan ödün vermeye her zaman hazırdır.

YAY BURCU

Yay burcunun iyiliği, onun çocuksu masumiyetinden ve hayata karşı duyduğu saf iyimserlikten gelir. İçinde kötülük barındırmaz, kin tutamaz ve sinsi planlar yapmaz. Biri ona kötülük yapsa bile, bunu o kişinin o anki şartlarına yorup çabucak affedebilir. Etrafındaki insanlara neşe saçmak, onları motive etmek ve hayatın güzel yanlarını göstermek onun doğal misyonudur. Cömertliği ve iyi niyetiyle çevresindekilerin hayatına dokunmaktan büyük keyif alır.