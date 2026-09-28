Duygular yeniden gündemde, kararlar netleşiyor: 28 Eylül - 4 Ekim 2026 haftalık burç yorumları...

Yeni haftada gökyüzündeki hareketlilik sürerken, Koç Dolunayı'nın etkileri devam ediyor. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ve Venüs'ün geri hareketiyle birlikte ilişkiler, kararlar ve geçmişten gelen konular yeniden gündeme gelebilir. İşte 28 Eylül - 4 Ekim 2026 haftalık burç yorumları ve burçları bekleyenler...

HAFTANIN GENEL ETKİLERİ VE GÖKYÜZÜ AYRINTILARI Stratejik planlama ve kariyer atılımları: İş hayatında somut sonuçlar elde etmek, projeleri nihayete erdirmek ve kariyer yolunda kalıcı adımlar atmak hız kazanıyor. Finansal denge ve güvence: Bütçe kontrolünü ele almak, harcamaları akılcı bir süzgeçten geçirmek ve geleceğe dönük yatırımları planlamak önem taşıyor. İlişkilerde samimiyet ve netlik: Duygusal bağlarda şüpheleri geride bırakarak dürüst, açık ve güven veren diyaloglar kurmak ön plana çıkıyor. Beden ve zihin sağlığı: Yoğun temponun getirdiği yorgunluğu atabilmek için uyku düzenine, beslenmeye ve ruhsal dinlenmeye özen göstermek gerekiyor.

28 EYLÜL - 4 EKİM 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Koç Burcu ve Yükselen Koç Burcu Bu hafta odağınız tamamen çalışma hayatınıza, günlük rutinlerinize ve bedensel sağlığınıza kayıyor. İş ortamınızda disiplinli tutumunuzla fark yaratabilir, birikmiş işleri kolayca tamamlayabilirsiniz. Finansal açıdan bütçenizi korumaya özen göstermeli, zamansız harcamalardan kaçınmalısınız. Özel hayatınızda ise partnerinizin duygusal beklentilerine kulak vermek aranızdaki bağı pekiştirecektir.

Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burcu Aşk hayatınız, yaratıcı yetenekleriniz ve kişisel hobileriniz bu haftanın ana gündemini oluşturuyor. Kendinizi ifade etmekte son derece başarılı olacağınız bu dönemde yeni projeler geliştirebilirsiniz. Yakın çevrenizle diyaloglarınızda esnek davranmaya özen göstermeli, geçmiş kırgınlıkları geride bırakmaya odaklanmalısınız. Finansal konularda ise temkinli ve akılcı ilerlemek kazandıracaktır.

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Burcu Ev, aile ve yaşam alanlarınıza dair konular önceliğiniz haline gelebilir. Yaşam alanınızda yapacağınız düzenlemeler veya ailevi kararlar gündeminizi meşgul edebilir. İletişim trafiğinizin arttığı bu günlerde yeni iş birliği teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Maddi konularda kaynaklarınızı doğru yönetmeli, risk içeren yatırımlardan uzak durmalısınız.

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burcu İletişim, seyahatler, eğitim ve yakın çevre ilişkileriniz hız kazanıyor. Fikirlerinizi açıkça dile getirmek ve projelerinizi sunmak adına verimli bir haftadasınız. Finansal anlamda gelirlerinizi artıracak yeni yollar arayabilir, uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise huzuru korumak adına anlayışlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.

Aslan Burcu ve Yükselen Aslan Burcu Maddi değerleriniz, kişisel kazançlarınız ve öz değer algınız haftalık gündeminizi şekillendiriyor. Çalışmalarınızın karşılığını almak ve finansal durumunuzu güçlendirmek adına yeni olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınızda kendinizden emin tavırlarınızla dikkat çekerken, ikili diyaloglarda karşı tarafın düşüncelerine de önem vermelisiniz.

Başak Burcu ve Yükselen Başak Burcu Kişisel hedeflerinizi gözden geçireceğiniz, yenilenme ve kendinize zaman ayırma arzusu hissedeceğiniz bir haftadasınız. Ayrıntıcı yapınız sayesinde iş yerinizde karmaşık bir konuyu çözüme kavuşturabilirsiniz. Finansal kararlar alırken somut verilere dayanmak, uzun vadeli güvence elde etmenizi sağlayacaktır.

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu Zihinsel olarak dinlenmeye, içsel dengenizi sağlamaya ve ruhsal olarak toparlanmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki ilişkilerde yüzeysel bağlar yerine samimiyet arayacaksınız. İkili ilişkilerinizde uyum ve adaleti gözetmek, olası yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir.

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu Gelecek planlarınız, sosyal ilişkileriniz ve ekip çalışmalarınız hareketleniyor. Yeni gruplara dahil olabilir, ortak amaçlar doğrultusunda önemli başarılar elde edebilirsiniz. Finansal konularda veya ortaklı gelirlerde temkinli davranmalı, borç-alacak dengesini dengede tutmalısınız.

Yay Burcu ve Yükselen Yay Burcu Kariyer hayatınızda ve toplum içindeki konumunuzda önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızın artabileceği bu dönemde sergileyeceğiniz azim, kalıcı başarıları beraberinde getirecektir. Yeni deneyimlere açık olmalı, özel hayatınızda ise dürüstlükten taviz vermemelisiniz.

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu Eğitim, seyahatler, hukuki süreçler ve kişisel gelişim alanlarında hareketli bir döneme giriyorsunuz. İş birliği içinde olduğunuz kişilerle iletişiminizi güçlü tutmanız fayda sağlayacaktır. Bütçenizi yeniden gözden geçirmek ve geleceğe dönük sağlam yatırımlar planlamak adına elverişli bir haftadasınız.

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu Ortaklı gelirler, finansal yapılandırmalar ve yatırımlar bu haftanın odak noktası. Partnerinizle veya iş ortaklarınızla yapacağınız açık konuşmalar belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır. Sanatsal veya yaratıcı konularda özgün fikirlerinizle öne çıkabilirsiniz.