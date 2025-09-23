Duygularını ailesine açmakta zorlanan 4 erkek burcu: Bu burçlar içini kimseye söyleyemez

Astrolojiye göre erkek burçlarının iletişim tarzı farklıdır. Kimisi duygularını saklamadan paylaşır, kimisi ise en yakınındaki insanlara bile anlatmakta zorlanır. Aile söz konusu olduğunda ise bu durum daha da belirginleşir. İşte ailesine karşı hep mesafeli kalabilen 4 erkek burcu…

BOĞA BURCU

Boğa erkekleri duygularını saklama konusunda usta gibidir. İç dünyaları yoğun olsa da bunu ailelerine yansıtmazlar. Onlar için sevgi göstermek genelde davranışlarla olur, sözlerle değil. Bu durum aileleri tarafından yanlış anlaşılabilir.

YENGEÇ BURCU

Aslında duygusal bir yapıya sahiptirler, fakat ailelerine karşı fazla hassas oldukları için kırılma korkusuyla duygularını tam olarak açıklayamazlar. Sürekli yanlış anlaşılmaktan çekinirler. Bu yüzden zaman zaman içine kapanıp sessizleşirler.

TERAZİ BURCU

Terazi erkekleri aile içinde huzuru korumak ister. Ancak çatışmadan kaçtıkları için gerçek duygularını gizlerler. Dertlerini ya da kırgınlıklarını dile getirmek yerine susmayı seçerler. Bu da aileyle derin bir bağ kurmalarını engeller.

KOVA BURCU

Kova erkekleri özgür ruhludur ve duygularını paylaşmakta en zorlanan burçlardan biridir. Ailelerinin beklentilerine uymakta zorlandıkları gibi, kalplerini açmayı da gereksiz görürler. Onlara göre “mesafe” hem kendilerini hem de ailelerini koruyan bir kalkandır.