Duygusal konularda mantığını ikinci plana atan 5 burç: Bu burçlar kalpleri ne derse onu dinliyorlar...

İnsanların duygusal konularda karar verme biçimleri birbirinden farklı olabilir. Kimi yaşadığı ilişkiyi değerlendirirken mantığını ön planda tutarken kimi güçlü duygular hissettiğinde akılcı düşüncelerini ikinci plana bırakabilir. Astrolojiye göre bazı burçların aşık olduklarında veya güçlü bir duygusal bağ kurduklarında hislerinin etkisiyle hareket etmeye daha yatkın olduğu düşünülür. Bu kişiler zaman zaman çevresindekilerin uyarılarını dikkate almak yerine kendi duygularına güvenebilir ve ilişkiyi sürdürmek için normalde vermeyecekleri kararları verebilir. İşte duygusal konularda mantığını ikinci plana atan 5 burç...

1. BALIK BURCU Balık burcu duygusal konularda hislerinin etkisiyle hareket edebilen burçlardan biri olarak yorumlanır. Birine güçlü bir bağ hissettiğinde karşısındaki kişinin davranışlarını objektif biçimde değerlendirmek yerine onun iyi yönlerine odaklanabilir. Yaşanan sorunları görse bile ilişkinin güzel taraflarını düşünerek bazı olumsuzlukları görmezden gelmeyi tercih edebilir. Sevdiği kişinin değişebileceğine, ilişkinin zaman içinde daha iyi bir noktaya geleceğine veya yaşanan problemlerin çözülebileceğine inanabilir. Bu nedenle çevresinden gelen mantıklı uyarılar her zaman istediği etkiyi yaratmayabilir. Balık için duygusal bağın güçlü olması, kararlarını verirken mantıksal hesaplardan daha belirleyici hale gelebilir.

2. YENGEÇ BURCU Yengeç burcu için duygusal bağlar ve güven oldukça önemli olabilir. Bir ilişkiye gerçekten bağlandığında yaşadığı güzel anılar ve paylaşılan duygular, sorunları değerlendirirken etkili olabilir. Karşısındaki kişiyi hayatından çıkarmak yerine ilişkiyi düzeltmenin yollarını aramayı tercih edebilir. Bazen kendisini üzen veya yoran bir ilişkiyi sırf geçmişte yaşanan güzel anılar nedeniyle sürdürmeye çalışabilir. Sevdiği kişiyi koruma ve ilişkiyi ayakta tutma isteği, kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmasına yol açabilir. Bu nedenle Yengeç'in duygusal kararlarında geçmiş, bağlılık ve sevgi duygusu mantıklı bir değerlendirmeden daha güçlü hale gelebilir.

3. TERAZİ BURCU Terazi burcu ilişkilerde huzuru korumak ve bağları sürdürmek isteyen yapısıyla öne çıkabilir. Bir ilişki sorunlu hale geldiğinde hemen bitirmek yerine önce çözüm bulmaya çalışabilir. Özellikle sevdiği kişiyi kaybetme düşüncesi, karar verirken objektif olmasını zorlaştırabilir. Karşısındaki kişinin hatalarını görse bile ilişkinin güzel taraflarını hatırlayarak ikinci bir şans vermeye yatkın olabilir. Çevresindeki insanların yaptığı uyarıları dinlese bile son kararı çoğu zaman kendi duygularına göre vermek isteyebilir. Terazi için bir ilişkinin bitmesi yalnızca iki kişinin ayrılması değil, birlikte oluşturulan düzenin ve duygusal bağın sona ermesi anlamına gelebileceğinden karar almak daha zor hale gelebilir.

4. AKREP BURCU Akrep burcu duygularını yoğun yaşayan ve bağ kurduğu kişiye karşı güçlü bir sadakat geliştirebilen burçlardan biri olarak değerlendirilir. Aşık olduğunda karşısındaki kişiye duyduğu güven ve bağlılık, yaşanan sorunları değerlendirirken belirleyici olabilir. Bir ilişkiye çok fazla anlam yüklediğinde mantıksal olarak uzaklaşması gereken bir durumda bile bağını koparmakta zorlanabilir. Özellikle geçmişte yaşanan güçlü anılar ve duygusal yakınlık, kararlarını etkileyebilir. Akrep için birine güvenmek kolay olmadığı için bir kez bağ kurduğunda bu ilişkiyi korumak adına uzun süre mücadele edebilir. Bu nedenle duyguları yoğunlaştığında mantıklı bir değerlendirme yapmak yerine ilişkinin devam etmesi için hislerinin yönlendirmesine göre hareket edebilir.