Duygusal olarak çabuk yorulan 5 burç: Bu burçlar başkalarının duygularını da kendi yükü gibi taşıyor...

Herkesin yaşadığı olaylara verdiği duygusal tepki farklı olabilir. Kimi insanlar sorunlarla karşılaştığında kısa sürede toparlanırken kimi yaşananları uzun süre zihninde taşıyabilir. Özellikle çevresindeki insanların tavırlarından kolay etkilenen, olayları fazla düşünen veya hislerini içinde yaşamayı tercih eden kişiler duygusal olarak daha çabuk yorulabilir. Astrolojik yorumlarda bazı burçların duygusal hassasiyetleri ve olayları derinlemesine değerlendirme eğilimleri nedeniyle bu tür yorgunlukları daha yoğun yaşayabildiği düşünülür. İşte duygusal olarak çabuk yorulan 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU Yengeç burcu duygusal bağlara ve yakın ilişkilerine büyük önem veren burçlardan biri olarak yorumlanır. Yaşadığı bir olayın kendisi üzerindeki etkisi kadar, sevdiği insanların yaşadıklarını da önemseyebilir. Yakınındaki bir kişinin üzgün olması veya ilişkilerinde yaşanan küçük bir sorun bile uzun süre zihnini meşgul edebilir. Hislerini kolay kolay bir kenara bırakamadığı için yaşananları tekrar tekrar düşünmesi mümkün olabilir. Özellikle geçmişte yaşadığı kırgınlıkları hatırlaması, duygusal yükünün zaman içinde artmasına neden olabilir. Dışarıdan sakin görünse bile kendi içinde pek çok şeyi değerlendirmeye devam edebilir. Bu nedenle Yengeç'in duygusal olarak yorulması çoğu zaman tek bir olaydan değil, zaman içinde biriken küçük kırgınlık ve düşüncelerden kaynaklanabilir.

2. BALIK BURCU Balık burcu hassas ve empatik yapısıyla çevresindeki insanların duygularını kolayca hissedebilen burçlardan biri olarak değerlendirilir. Kendisinin yaşadığı sorunların yanı sıra yakınlarının sıkıntılarını da kendi meselesi gibi görebilir. Bir arkadaşının üzüntüsü, aile içinde yaşanan bir problem veya çevresindeki gerginlik Balık'ın ruh halini kısa sürede etkileyebilir. Yaşananları zihninde canlandırması ve farklı ihtimalleri düşünmesi, duygusal yükün daha da artmasına yol açabilir. Her şeyi kontrol edemese bile insanların sorunlarını çözmek veya onlara destek olmak isteyebilir. Bu nedenle sürekli başkalarının duygularına açık olmak zaman zaman kendisini zihinsel ve duygusal açıdan yorgun hissetmesine neden olabilir.

3. AKREP BURCU Akrep burcu duygularını dışarıya kolayca göstermese de yaşadığı olayları iç dünyasında oldukça yoğun değerlendirebilir. Bir kişinin söylediği söz veya yaşanan küçük bir olay, Akrep'in zihninde uzun süre yer edebilir. Özellikle güven konusunda hassas olduğu için ilişkilerde yaşanan hayal kırıklıklarını kolayca geride bırakmayabilir. Karşısındaki kişinin davranışlarının altında başka bir anlam olup olmadığını düşünmesi, zihinsel olarak daha fazla yorulmasına neden olabilir. Duygularını paylaşmak yerine kendi içinde çözmeye çalışması da bu yükün daha uzun süre devam etmesine yol açabilir. Bu nedenle Akrep'in dışarıdan güçlü ve kontrollü görünmesi, duygusal açıdan hiç yorulmadığı anlamına gelmeyebilir.

4. BAŞAK BURCU Başak burcu yaşanan olayları analiz etmeye ve ayrıntıları değerlendirmeye eğilimli yapısıyla öne çıkabilir. Bir sorun yaşadığında yalnızca olayın kendisini değil, nedenlerini, sonuçlarını ve bundan sonra ne yapılabileceğini de düşünmeye başlayabilir. Bu durum günlük yaşamında zihninin sürekli meşgul olmasına neden olabilir. Özellikle kontrol edemediği durumlarda farklı ihtimalleri değerlendirmekten kendisini alıkoymakta zorlanabilir. İnsanların davranışlarını da uzun uzun analiz ettiğinde ilişkilerde yaşanan küçük sorunlar olduğundan daha büyük bir duygusal yük haline gelebilir. Her şeyi düzeltmeye ve çözmeye çalışma isteği nedeniyle kendisine dinlenmek için yeterince alan bırakmayabilir. Bu nedenle Başak'ın duygusal yorgunluğu çoğu zaman yoğun düşünme ve sürekli çözüm arama eğilimiyle bağlantılı olabilir.