Eli açık olan 5 burç: Parayı harcamaktan hiç çekinmiyorlar

1. YAY BURCU Yay burçları özgürlüğüne düşkün ve hayatı deneyimlemeyi seven yapılarıyla bilinir. Para biriktirmekten çok güzel anılar biriktirmeyi tercih edebilirler. Seyahat, eğlence ve arkadaşlarıyla yapılan planlar için para harcamaktan çekinmeyen Yay burçları, sevdikleri söz konusu olduğunda da oldukça cömert davranabilir. Bir arkadaşının ihtiyacı olduğunda destek olmak veya birlikte keyifli bir akşam geçirmek için hesabı üstlenmek Yay burçları için büyük bir mesele değildir.

2. ASLAN BURCU Gösterişli ve lüksü seven Aslan burçları, cömertlikleriyle de dikkat çekebilir. Özellikle sevdiklerine karşı eli oldukça açık olan Aslanlar, güzel bir hediye almak veya özel bir organizasyon düzenlemek için bütçesini zorlayabilir. Aslan burçları için para yalnızca biriktirilecek bir değer değil, aynı zamanda hayatın tadını çıkarmanın araçlarından biridir. Sevdiklerini mutlu etmek söz konusu olduğunda pahalı hediyeler almaktan çekinmeyebilirler.

3. TERAZİ BURCU Estetik anlayışı ve sosyal hayatıyla öne çıkan Terazi burçları, kaliteli ve güzel şeylere para harcamayı sevmesiyle bilinir. Güzel bir restoran, şık bir kıyafet veya dekoratif bir eşya Terazi'nin ilgisini kolayca çekebilir. Bunun yanı sıra Terazi burçları arkadaşlarına ve sevdiklerine karşı da oldukça cömert olabilir. Birlikte geçirilen zamanın güzel olması için hesabı üstlenmek veya sevdiklerine küçük sürprizler yapmak onlara keyif verir.

4. BALIK BURCU Duygusal ve yardımsever yapısıyla öne çıkan Balık burçları, para konusunda zaman zaman kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atabilir. Özellikle sevdiği birinin zor durumda olduğunu gördüğünde maddi destek vermekten çekinmeyebilir. Balık burçlarının cömertliği yalnızca para ile sınırlı değildir. Zamanını, emeğini ve sahip olduğu imkanları paylaşmaya da oldukça yatkındır. Bu nedenle çevresindeki insanlar tarafından genellikle fedakâr ve gönlü bol olarak görülür.