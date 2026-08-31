En mutlu anında bile 'ya bu huzur bir gün biterse?' diye endişelenen 3 burç

Huzurun ve mutluluğun tadını doyasıya çıkarmak bazıları için çok kolayken, bazı insanlar için güzel günler yaşanırken bile gelecekteki olası bir fırtınanın korkusunu taşımak kaçınılmaz bir alışkanlıktır...

BALIK BURCU

Hayal gücü ve sezgileri o kadar güçlüdür ki her şey harika giderken bile zihni aniden olumsuz senaryolara kayabilir. Mutluluğun geçici olduğunu çok derin hissettiği için anı yaşarken bile içten içe bir hüzün barındırır.

BAŞAK BURCU

Hayat ona fazlasıyla iyi davrandığında şüphe duymaya başlar. "Burada kesin bir aksilik çıkacak, bu kadar sakin olamayız" diyerek zihninde sürekli önlemler alır, en güzel anlarda bile tetiktedir.

KOVA BURCU

Derinlerde bir yerde bağlanmaktan ve o mutluluğu kaybetmekten çekinir. Her şeyin çok güzel olduğu anlarda bile zihni bağımsızlığını veya o huzurun bozulma ihtimalini hesaplayarak kendini korumaya alır.