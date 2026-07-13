Cumhuriyet Gazetesi Logo
En sabırsız ve her şeyi anında isteyen 3 burç

En sabırsız ve her şeyi anında isteyen 3 burç

13.07.2026 22:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
En sabırsız ve her şeyi anında isteyen 3 burç

Bazı burçlar beklemeye tahammül edemez. İşte, en sabırsız ve her şeyi anında isteyen 3 burç
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hayatın akışına ayak uydurmak yerine zamanı kendi hızıyla sıkıştırmak isteyen, beklemeye tahammül edemeyen ve her hamlenin anında netice vermesini arzulayan tezcanlı 3 burç...

KOÇ BURCU

Öncü, ateşli ve adeta durdurulamaz bir dinamizme sahip olan Koç burcu için beklemek, enerjinin boşa harcandığı bir eziyet gibidir. Onlar bir karar aldıkları veya bir hedef koydukları an, saniyesinde harekete geçilmesini ve aynı hızda sonuç alınmasını beklerler. Süreç uzadığında veya karşı taraftan yavaş bir hamle geldiğinde içlerindeki o sabırsız ateş hemen dışarı taşar ve sabırsızlıklarını gizleyemezler.

İKİZLER BURCU

Zihinsel frekansı saniyede birkaç kez yön değiştiren, aynı anda bin farklı düşünceyi barındıran İkizler burcu, uzun süren bekleyişlere asla gelemez. Onların sabırsızlığı fiziksel bir koşturmacadan ziyade zihinsel bir doyumsuzluktan beslenir; bir konunun veya projenin sonucu hemen gelmediğinde anında dikkati dağılır ve başka bir mecraya doğru yelken açma ihtiyacı duyarlar.

YAY BURCU

Hayatı büyük bir macera ve keşif alanı olarak gören Yay burcu, ufukta gördüğü o hedefe varma inancıyla anında yola koyulmak ister. Plan yapmaktan çok eylemin kendisindeki hıza odaklandıkları için, yolda çıkabilecek aksaklıklar, bürokratik engeller veya bekleten durumlar onların tezcanlı ve sabırsız yönünü aniden tetikler.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

İlgili Haberler

Bu burçlar kolay kolay affetmiyor! İşte en kinci 5 burç
Bu burçlar kolay kolay affetmiyor! İşte en kinci 5 burç Bazı burçlar yaşadıkları olumsuzlukları kısa sürede geride bırakırken, bazıları ise kırgınlıklarını uzun süre hafızasında tutabiliyor. Astrolojiye göre intikam duygusu, güven kaybı ve affetme eğilimi burçların karakter özellikleriyle ilişkilendiriliyor. İşte kin tutmaya en yatkın olduğu söylenen 5 burç...
Burçlar için dengeyi değiştirecek günler başlıyor :13 - 19 Temmuz 2026 haftalık burç yorumları
Burçlar için dengeyi değiştirecek günler başlıyor :13 - 19 Temmuz 2026 haftalık burç yorumları 13 - 19 Temmuz 2026 haftasında gökyüzündeki hareketlilik; ilişkilerden kariyere, maddi konulardan kişisel gelişime kadar birçok alanda önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor. İşte 13 - 19 Temmuz 2026 haftalık burç yorumları...
Duyguların rotası değişiyor: 14 Temmuz Yengeç Yeniayı ve burçlara etkileri...
Duyguların rotası değişiyor: 14 Temmuz Yengeç Yeniayı ve burçlara etkileri... 14 Temmuz 2026'da gerçekleşen Yengeç Yeniayı, duygusal yenilenme, aile bağları, ev yaşamı ve güven duygusuyla ilgili yeni başlangıçları gündeme taşıyor. Peki bu güçlü yeniay burçları nasıl etkileyecek? İşte burçlara göre ayrıntılı yorumlar…