Eski anıları silik bir hatıra olarak bırakamayan 3 burç...

Zamanın akıp gitmesine karşı içten içe direnen, geride bıraktığı insanları veya anıları hafızasından silmek bir yana, onları hayatının en özel köşesinde saklayan bazı insanlar vardır. Yaşanmışlıklara ve o eski sıcaklığa inatla tutunan o hassas karakterler...

BOĞA BURCU

Sahip olduğu anılara, yaşanmışlıklara ve duygu bağlarına sımsıkı tutunur. Hayatından bir dönem geçmiş bir insanı ya da o dönemi hatırlatan küçük bir nesneyi bile unutamaz; geçmişin güven veren o sıcak hissini her zaman arar.

YENGEÇ BURCU

Geçmişin hatıralarına olan bağlılığı oldukça derindir. Eski fotoğrafları incelerken veya geçmişten kalan bir detayı hatırladığında o gün hissettiği duyguları sanki yeniden yaşıyormuş gibi derinlemesine etkilenir ve o anılardan kopmakta zorlanır.

BALIK BURCU

Hayal gücü ve geçmişin nostaljisi onun en güvenli sığınağıdır. Unutulmuş anıları bile zihninde canlandırarak o günlere geri dönmeyi sever; yaşanan güzel günlerin hüznünü ve tatlı özlemini ruhunda taşımaktan asla vazgeçmez.