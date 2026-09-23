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Eski anıları silik bir hatıra olarak bırakamayan 3 burç...

Eski anıları silik bir hatıra olarak bırakamayan 3 burç...

23.09.2026 16:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Eski anıları silik bir hatıra olarak bırakamayan 3 burç...

Yıllar önce kalmış en küçük detayları, eski sohbetleri ve hatıraları kalbinde taze tutan, nostaljiye olan düşkünlüğüyle bilinen o duygusal 3 burç...
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Zamanın akıp gitmesine karşı içten içe direnen, geride bıraktığı insanları veya anıları hafızasından silmek bir yana, onları hayatının en özel köşesinde saklayan bazı insanlar vardır. Yaşanmışlıklara ve o eski sıcaklığa inatla tutunan o hassas karakterler...

BOĞA BURCU

Sahip olduğu anılara, yaşanmışlıklara ve duygu bağlarına sımsıkı tutunur. Hayatından bir dönem geçmiş bir insanı ya da o dönemi hatırlatan küçük bir nesneyi bile unutamaz; geçmişin güven veren o sıcak hissini her zaman arar.

YENGEÇ BURCU

Geçmişin hatıralarına olan bağlılığı oldukça derindir. Eski fotoğrafları incelerken veya geçmişten kalan bir detayı hatırladığında o gün hissettiği duyguları sanki yeniden yaşıyormuş gibi derinlemesine etkilenir ve o anılardan kopmakta zorlanır.

BALIK BURCU

Hayal gücü ve geçmişin nostaljisi onun en güvenli sığınağıdır. Unutulmuş anıları bile zihninde canlandırarak o günlere geri dönmeyi sever; yaşanan güzel günlerin hüznünü ve tatlı özlemini ruhunda taşımaktan asla vazgeçmez.

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