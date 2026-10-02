Eski defterleri asla kapatamayanlar: Geçmişin anılarıyla yaşayan 3 nostaljik burç

Zamanın akıp gitmesine karşı içten içe direnen, geride bıraktığı anıları ve insanları hafızasının en özel köşesinde saklayarak koruyan bazı insanlar vardır. Yaşanmışlıklara inatla tutunan o hassas ruhlar...

YENGEÇ BURCU

Geçmişin hatıralarına olan bağlılığı oldukça derindir. Eski bir fotoğraf veya geçmişten kalan küçük bir detay onu anında yıllar öncesine götürür; o anı sanki yeniden yaşıyormuş gibi derinden hisseder.

BOĞA BURCU

Hayatında kurduğu bağlara ve alışkanlıklarına sımsıkı tutunur. Eskiden tat aldığı o güvenli günlerin özlemini zihninde sürekli canlı tutar, hayatına devam etse de eski anıların izini silemez.

BALIK BURCU

Hayal gücü ve nostalji onun en güvenli sığınağıdır. Unutulmuş gibi görünen eski anıları bile zihninde canlandırarak o günlerin hüznünü ve tatlı özlemini ruhunda taşımaktan asla vazgeçmez.