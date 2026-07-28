Eski defterleri bir türlü kapatamıyorlar: İlişkilerde geçmişi fazla kurcalayan 5 burç...

İlişkilerde bazı kişiler geçmişi geride bırakıp bugüne odaklanırken, bazıları partnerinin eski ilişkilerini ve yaşadığı olayları merak ederek ayrıntıları sorgulayabilir. Astrolojik yorumlara göre bazı burçlar, partnerlerinin geçmişini fazla kurcalamaya ve öğrendikleri ayrıntıları uzun süre düşünmeye daha yatkın olabilir. İşte ilişkilerde geçmişi fazla kurcalayan 5 burç...

1. AKREP BURCU Akrep burcu, ilişkilerde güven duygusuna büyük önem verdiği için partnerinin geçmişini merak eden burçlardan biri olabilir. Daha önce kimlerle ilişki yaşadığını, bu ilişkilerin neden sona erdiğini ve geçmişte neler yaşadığını öğrenmek isteyebilir. Partnerinin geçmişinde kendisini ilgilendiren bir ayrıntı olduğunu düşündüğünde konunun peşini bırakmayabilir. Özellikle eski ilişkilerle ilgili öğrendiği bilgileri bugünkü ilişkiyle karşılaştırması ve yaşanan olayların kendi ilişkisini etkileyip etkilemeyeceğini düşünmesi mümkündür. Aslında Akrep burcunun geçmişi sorgulamasının temelinde çoğu zaman güçlü bir güven ihtiyacı bulunur. Partnerinin hayatındaki yerini ve ilişkinin ne kadar sağlam olduğunu bilmek ister. Kendini güvende hissettiğinde ise geçmişe olan ilgisi azalabilir ve dikkatini bugünkü ilişkisine yöneltebilir.

2. YENGEÇ BURCU Yengeç burcu, duygusal bağlara ve geçmişten gelen anılara önem verdiği için partnerinin eski ilişkilerini merak edebilir. Sevdiği kişinin daha önce neler yaşadığını bilmek, onu daha iyi tanımasına yardımcı olabilir. Bu nedenle partnerinin geçmiş ilişkileri, yaşadığı kırgınlıklar veya duygusal deneyimleri hakkında sorular sorabilir. Öğrendiği bir ayrıntı kendisini rahatsız ettiğinde ise bunu kolayca unutmayabilir ve zaman zaman yeniden gündeme getirebilir. Özellikle partnerinin geçmişindeki bir kişiyi tehdit olarak görürse, eski yaşananlarla bugünkü ilişki arasında bağlantılar kurabilir. Ancak Yengeç burcunun amacı her zaman kıskançlık olmayabilir; çoğu zaman sevdiği kişinin duygusal dünyasını anlamaya çalışır. Kendini güvende hissettiğinde geçmişe yönelik sorgulamaları da azalabilir.

3. BAŞAK BURCU Başak burcu, olayları analiz etmeyi ve yaşanan durumların nedenlerini anlamayı sevdiği için ilişkilerde geçmiş konularına fazla takılabilir. Partnerinin daha önce yaşadığı ilişkileri merak ettiğinde, yalnızca genel bilgilerle yetinmeyip bir ilişkinin neden bittiğini ve partnerinin bu deneyimlerden ne öğrendiğini anlamaya çalışabilir. Geçmişi bugünü anlamlandırmanın bir yolu olarak görebilir ve partnerinin davranışlarında kendisini rahatsız eden bir durum olduğunda bunun geçmişte yaşananlarla bağlantılı olup olmadığını sorgulayabilir. Ancak fazla düşünmek zaman zaman gereksiz kaygılara neden olabilir. Geçmişte yaşananların bugünkü ilişkiyi mutlaka belirlemediğini fark ettiğinde ise daha rahat hareket edebilir.

4. TERAZİ BURCU Terazi burcu, ilişkilerinde huzur ve denge aradığı için partnerinin geçmişini merak edebilir. Özellikle geçmişte yaşanan bir durumun mevcut ilişkisini etkileyebileceğini düşündüğünde, ayrıntıları öğrenmek isteyebilir. Partnerinin eski ilişkilerindeki davranışlarını anlamaya çalışarak bugün nasıl bir ilişki yaşamak istediğini çözmeye çalışabilir. Zaman zaman kendisini partnerinin eski ilişkileriyle karşılaştırması da mümkündür. Ancak Terazi burcunun amacı çoğu zaman geçmişle rekabet etmek değil, ilişkisindeki yerini anlamak ve kendisini güvende hissetmektir. Partneriyle açık iletişim kurduğunda, geçmişte yaşananların bugünkü ilişkiyle aynı olmadığını daha kolay fark edebilir.