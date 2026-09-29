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Eski defterleri kapatamayanlar: Geçmişin gölgesinde yaşayan 3 nostaljik burç

Eski defterleri kapatamayanlar: Geçmişin gölgesinde yaşayan 3 nostaljik burç

29.09.2026 20:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Eski defterleri kapatamayanlar: Geçmişin gölgesinde yaşayan 3 nostaljik burç

Hayatına yeni bir sayfa açmak istese de kalbinin bir köşesini eski anılara ve kapanmamış yaralara kilitleyen o derin duygusal 3 burç...
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Zamanın her şeyi unutturacağına inanmayan, hayatından giden insanları veya yarım kalan hikayeleri zihninde ve kalbinde taşımaya devam eden bazı karakterler vardır. Yeni aşklara veya yeni başlangıçlara adım atarken bile eski gölgelerin etkisinden kurtulamayan o burçlar...

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AKREP BURCU

Birine bağlandığında ruhunu tamamen açar; bu yüzden o bağ koptuğunda ya da bittiğinde bile içindeki o derin sadakati silip atamaz. Geçmişin izlerini ve o acı-tatlı anıları hafızasından uzun süre silemez.

BOĞA BURCU

Değişime ve yeniliklere karşı dirençli yapısı duygusal hayatında da kendini gösterir. Alışkın olduğu o eski sıcaklığı, artık var olmayan bir ilişkinin hatırasında arar ve yeniliklere kalbini açmakta zorlanır.

YAY BURCU

Dışarıdan son derece özgür ve neşeli görünse de, hayatında derin bir iz bırakmış eski bir kırgınlığı içten içe çok uzun süre taşır. O hikayenin neden yarım kaldığını zihninde çözemediği için yeni yollara yürürken arkaya bakmaktan kendisini alamaz.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

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