Eski mesajları ve hatıraları silmeye kıyamayanlar: Anılara bağlı 3 duygusal burç

Zamanın akıp gitmesine direnç gösteren, geride bıraktığı insanları veya anıları hafızasından silmek bir yana, dijital ve fiziksel kanıtlarını bile saklayarak onlarla teselli bulan bazı insanlar vardır. Yaşanmışlıklara ve o eski sıcaklığa inatla tutunan o duygusal karakterler...

BALIK BURCU

Geçmişin nostaljisi onun en güvenli sığınağıdır. Eskiden çekilmiş bir fotoğraf ya da unutulmuş eski bir mesaj, onda o ana geri dönmeyi sağlayan bir anahtar gibidir; o hatıralara bakarak saatlerce uzaklara dalabilir.

BOĞA BURCU

Sahip olduğu şeylere, anılara ve duygu bağlarına sımsıkı tutunur. Hayatından bir dönem geçmiș biri olsa bile onunla ilgili güzel anıları temsil eden en küçük bir nesneyi ya da mesajı silmeye el vermez; çünkü onlar onun için yaşanmışlığın kanıtıdır.

YENGEÇ BURCU

Anılarına ve geçmişine olan bağlılığı oldukça derindir. Eski mesajları veya fotoğrafları incelerken o gün hissettiği duyguları sanki yeniden yaşıyormuş gibi etkilenir; geçmişin hüznünü ve tatlı hatıralarını saklamaktan asla vazgeçmez.