Evde tek başınayken kendi kendine sesli konuşanlar: İç sesini dışa vuran 3 burç...

Evde yalnız olduğumuzda insan doğası gereği sessizliğe bürünebilir; ancak bazı burçlar vardır ki evde tek başınayken bile adeta karşısında biri varmış gibi sesli konuşur, yemek tarifini mırıldanır veya kendi kendine yönler bulur. İşte iç dünyasını dış sesle yaşayan, evin içinde kendi melodisini yaratan o 3 burç:

İKİZLER

Zihni o kadar hızlı ve kalabalık çalışır ki düşünceleri artık kafasına sığmaz ve dışarı taşmaya başlar. İkizler burcu evde tek başına dolaşırken kendi kendine planlar yapar, sorular sorar ve onlara kendi cevap verir; bu durum onların zihinsel hareketliliğinin en doğal halidir.

BAŞAK

Yapacağı işleri listelerken ya da bir şeyi bulamazsa sesli olarak söylenmeye başlar. Başak burcu, "Anahtarı nereye koydum şimdi?", "Önce mutfağı toparlamam lazım" gibi cümleleri evde tek başına dolanırken sürekli sesli dile getirir ve işlerini bu şekilde organize eder.

BALIK

Hayal dünyası çok geniş olduğu için zihninde kurduğu senaryoları bazen istemsizce sesli yaşamaya başlar. Balık burcu, kafasında canlandırdığı bir diyaloğu ya da olayı mırıldanarak yaşar, evdeki sessizliği kendi sesli düşünceleriyle doldurmaktan keyif alır.