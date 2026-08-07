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Evden çıktıktan iki adım sonra geri dönenler: Kontrol delisi 3 burç

Evden çıktıktan iki adım sonra geri dönenler: Kontrol delisi 3 burç

7.08.2026 21:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Evden çıktıktan iki adım sonra geri dönenler: Kontrol delisi 3 burç

Kapıyı kilitleyip merdivenlerden inerken "Acaba ütüyü fişte mi bıraktım?" diye panikleyip eve geri dönen ve her şeyi defalarca kontrol eden o evhamlı 3 burç...
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Evden çıkmak kimileri için saniyeler süren hızlı bir süreçken, bazı insanlar için kapıyı kilitlemek bir dizi testten geçmek gibidir. Ocağın altını, ütünün fişini veya pencerelerin kapalı olup olmadığını evden çıktıktan sonra defalarca sorgulayan o detaycı ruhlar, her seferinde içindeki şüpheyle baş etmek zorunda kalır. İşte evden çıkarken aklı evde kalan o 3 burç...

BAŞAK BURCU

Detaylara olan düşkünlüğü ve mükemmeliyetçiliğiyle bilinen Başak burcu, evden çıkmadan önce her şeyi kontrol etmesine rağmen dışarı adım attığı an "Acaba pencereler kapalı mıydı?" şüphesine kapılır. Gönül rahatlığıyla uzaklaşabilmek için çoğu zaman geri dönüp bir kez daha kontrol etmek zorunda kalır.

YENGEÇ BURCU

Evi onun en güvenli sığınağı olduğu için evine ve eşyalarına karşı aşırı korumacıdır. Yengeç burcu, evden uzaktayken aklının bir köşesinde hep "Ocak kapalı mıydı, musluk damlatıyor mu?" gibi düşünceler döner; bu yüzden çıkışta evi son bir kez gözden geçirmeden rahat edemez.

BOĞA BURCU

Konforuna ve güvenliğine düşkün olan Boğa burcu, evdeki düzenin bozulmasından veya olası bir aksilikten hiç hoşlanmaz. Evden çıkarken her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olmak ister; en ufak bir şüphe duysa bile kapıdan geri dönüp her şeyi baştan kontrol eder.

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