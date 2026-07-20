Evin mimarları: Misafir ağırlamada ve ev düzeninde kusursuzluğu arayan 3 burç

Bazı burçlar için ev, sadece yaşanacak bir mekan değil; üzerinde titrenen, estetikle yoğurulan ve her ayrıntısıyla "iyi hissettiren" bir sahnedir. İşte kapıdan girildiği an huzuru ve düzeniyle dikkat çeken, misafir ağırlamayı bir seremoniye dönüştüren o burçlar...

BOĞA BURCU

Ev, Boğa burcu için beş duyunun da tatmin edildiği bir tapınaktır. Bir Boğa evindeyse, yastıklar her zaman en yumuşak, ikram edilen yemekler en lezzetlidir. Onlar için misafir ağırlamak; kaliteli bir akşam yemeği, hoş bir koku ve rahat bir koltuk demektir. Konforuyla asla ödün vermezler.

TERAZİ BURCU

Zarafetin temsilcisi olan Terazi, ev düzeninde simetri ve uyum arar. Onlar için misafir ağırlamak bir diplomasi sanatıdır; herkesin kendini iyi hissettiği, sohbetin akıcı olduğu, görsel estetiği yüksek bir atmosfer yaratmakta üstlerine yoktur. Evlerindeki her biblonun bir yeri, her ışığın bir görevi vardır.

YENGEÇ BURCU

Evin duygusal mimarıdır. Yengeç burcunun ağırladığı bir misafir, kendini bir otelde değil, adeta yuvasında hisseder. Onlar için düzen, titizlikten öte "sıcaklık" demektir. Mutfaktan gelen mis gibi kokular, anılarla dolu bir dekorasyon ve sevgiyle hazırlanmış bir sunum, Yengeç burcunun ev sahipliğinin olmazsa olmazıdır.