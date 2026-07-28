Geceleri saatlerce tavana bakıp geçmişi sorgulayanlar: Gece yarısı filozofuna dönüşen 3 burç

Gündüzleri gayet neşeli ve akışta yaşayan insanlar olan bazı burçlar, ortalık kararıp herkes uykuya çekildiğinde adeta başka bir kimliğe bürünürler. Yatakta dönüp dururken zihinleri en gereksiz ama derin detayları kurcalamaya başlar. İşte gece yatağa yattığı an filozof kesilen o 3 burç...

AKREP BURCU

Gündüz sakladığı tüm yoğun duyguları ve derin düşünceleri geceye saklar. Akrep burcu, yatağa yattığı an geçmişteki tüm olayları sinematografik bir film gibi kafasında yeniden oynatır, "Neden öyle dedim?" diye kendi kendini sorgularken uykuyu tamamen unutur.

YENGEÇ BURCU

Geçmişin nostaljisinde kaybolmayı seven Yengeç burcu, gece sessizliğinde en çok eski anılarını hatırlar. Eski bir fotoğraf, yıllar önceki bir diyalog veya keşkeler gece yarısı zihnini sarar; yorganın altında duygusal bir film seansı yaşar gibi saatlerce düşünür.

OĞLAK BURCU

Gün boyu işleri ve sorumlulukları düşünen Oğlak, yatağa girdiğinde bu kez "Acaba her şeyi doğru yaptım mı?" moduna geçer. Gece yarısı zihninde stratejik planlar kuran, geleceği sorgulayan ve uykusunu kaçıran bir düşünce labirentine hapsolur.