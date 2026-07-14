Geçmişi asla unutmayan ve hesaplaşmayı bırakmayan 3 burç...

Yaşanan en küçük haksızlıkları, derin kırgınlıkları ya da geçmişin tozlu raflarında kalmış anıları hafızasından silmeyen, dünü bugüne taşımakta usta olan o hafızası keskin burçlar...

YENGEÇ BURCU

Duygusal hafızası ve nostaljik bağımlılığı en güçlü burç olan Yengeç, yıllar önce kendisine yapılmış ufak bir haksızlığı, söylenen kırıcı bir sözü veya yaşanan bir ayrılığı ilk günkü canlılığıyla hatırlar. Onlar geçmişi arkalarında bırakıp yola devam etmekte zorlanırlar çünkü o anılar ve yaşanan hisler, onların bugünkü kimliğini ve koruma kalkanını oluşturan en temel haritadır.

AKREP BURCU

Tutkulu ve kin tutma potansiyeli yüksek yapısıyla bilinen Akrep burcu, geçmişteki hiçbir hesabı, ihaneti ya da hayal kırıklığını asla unutmaz ve zamana bırakmaz. Onlar için geçmişteki bir olay kapanmış olsa bile hafızalarının bir köşesinde her zaman canlı kalır; gerektiğinde o eski defterleri ve yaşanmışlıkları bugünkü stratejilerinin temeli yapmak üzere her an masaya getirebilecek bir keskinliktedirler.

BOĞA BURCU

Alışkanlıklarına, konfor alanına ve yaşanmışlıklarına karşı sarsılmaz bir sadakat gösteren Boğa burcu, geçmişin ona tattırdığı güveni ya da yarayı uzun süre taşır. Onlar değişime direnç gösterdikleri gibi, geçmişte kurdukları ilişkileri, hatıraları ve kökleri de bugüne entegre etmeye devam ederler; eski bir dostu, eski bir kokuyu veya geçmişte alınmış bir dersi hafızalarından silmek onların doğasına tamamen aykırıdır.