Gelecek kaygısı yüzünden anın tadını çıkaramayan 4 erkek burcu: Bu burçlar yarını planlarken bugünü kaçırıyor

Zodyak’ın bu 4 erkek temsilcisi; garanti arayışları, yüksek sorumluluk bilincim ve kontrolü kaybetme korkuları yüzünden gelecek kaygısının esiri olmaya ve "an"da kalmakta zorlanmaya en yatkın karakterlerdir.

OĞLAK BURCU Gelecek kaygısı ve garanti arayışı denildiğinde Akla gelen ilk isim Oğlak erkeği olur. Satürn’ün yönettiği bu erkek için hayat, adımların sürekli hesaplanması gereken ciddi bir maratondur. Zihni her zaman finansal güvence, kariyer basamakları ve emeklilik planlarıyla meşguldür. En mutlu veya dinlendirici anlarda bile "Yarın beni bekleyen sorumluluklar ne olacak?" düşüncesi zihnini kurcalar. Bu yüzden rahatlayıp anın tadını çıkarmayı bir tür "zaman kaybı" veya "disiplinsizlik" gibi algılayabilir.

BAŞAK BURCU Başak erkeğinin en büyük kabusu belirsizliktir. Geleceğe dair her şeyin net, planlı ve öngörülebilir olmasını ister. Eğer önünde tam olarak göremediği bir sis perdesi varsa, Başak erkeği kendini o ana veremez. Tatildeyken bile döner dönmez yapacağı işleri, bütçe hesaplarını veya ters gidebilecek senaryoları düşünür. Zihnindeki o durdurulamaz analist, bugünün huzurunu yarının olası krizlerini çözmeye çalışırken harcar.

YENGEÇ BURCU Yengeç erkeği dışarıdan bakıldığında duygusal ve anı yaşamaya odaklı görünebilir; ancak iş geleceğe geldiğinde durum değişir. Onun gelecek kaygısı tamamen kendisinin ve sevdiklerinin güvencede olup olmayacağı korkusundan beslenir. "Ya ailemi koruyamazsam?", "Ya maddi bir kriz yaşarsak?" gibi sorular içten içe onu kemirir. Sevdikleriyle geçirdiği neşeli bir anda bile, bu huzurlu tablonun gelecekte bozulma ihtimali fikri neşesine gölge düşürebilir.