'Giyecek hiçbir şeyim yok' diyerek dolabın başında saatler harcayan 3 burç...

Dışarı çıkmak üzere hazırlanmak kimileri için birkaç dakikalık pratik bir süreçken, bazı insanlar için bu durum tam anlamıyla bir moda ve sabır sınavıdır. Dolabın kapağını açıp dakikalarca bakan, her kıyafeti üstünde tek tek deneyip "hiçbir şeyim yok" diyen o detaycı ruhlar, her buluşma öncesi aynı büyük ikilemi yaşar. İşte kombin yaparken ömrü tükenen o 3 burç...

TERAZİ BURCU

Estetiğe, şıklığa ve renk uyumuna son derece düşkündür. Gideceği yere en uygun, en zarif kombini bulmak ister; bir parçayı beğenip sonra vazgeçer ve en kusursuz görünümü yakalayana kadar saatler harcar.

BAŞAK BURCU

Gideceği ortamın atmosferine, havaya ve o anki ruh haline en mantıklı kıyafeti seçmek ister. Detaylara fazla takıldığı için kıyafetin ütüsünden ayakkabı uyumuna kadar her şeyi kusursuz olsun diye uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamaz.

İKİZLER BURCU

Tarzı anlık ruh hallerine göre sürekli değiştiği için dolabın önünde en çok kararsız kalanlardandır. "Bunu giysem çok klasik olur, öteki de fazla spor" diye düşünerek kıyafetleri dener, en sonunda ilk denediği parçaya geri dönebilir.