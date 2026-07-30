Gökyüzü bu burçları destekliyor: Ağustos ayında kariyerinde büyük sıçrama yaşayacak 5 burç

ASLAN BURCU Doğum günü dönemine giren Aslan burçları, özgüvenlerinin yükseldiği bir ay geçirebilir. Üstleriyle yapacakları görüşmeler olumlu sonuçlanabilir. Uzun süredir emek verdikleri projeler dikkat çekebilir ve yeni görev teklifleri gündeme gelebilir.

BAŞAK BURCU Detaycılığı ve disiplinli çalışmasıyla bilinen Başak burçları, ağustos ayında kariyer basamaklarını daha sağlam adımlarla çıkabilir. İş değişikliği düşünenler için yeni kapılar açılabilir. Planlı hareket eden Başaklar, bekledikleri fırsatı yakalayabilir.

OĞLAK BURCU Çalışkanlığıyla öne çıkan Oğlak burçları için ağustos ayı önemli gelişmelere işaret edebilir. Yarım kalan projelerin tamamlanmasıyla birlikte takdir görebilir, maaş artışı veya terfi gibi konular gündeme gelebilir.

AKREP BURCU Akrep burçları, stratejik kararları sayesinde iş hayatında dikkat çekebilir. Yeni iş birlikleri, önemli görüşmeler ve kariyer hedeflerine yaklaşmalarını sağlayacak fırsatlar ortaya çıkabilir. Riskleri doğru yöneten Akrepler avantaj elde edebilir.