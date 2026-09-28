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Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...
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Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

28.09.2026 14:01:00
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Haber Merkezi
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Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

Mars'ın Aslan burcuna geçişiyle cesaret, özgüven ve harekete geçme isteği güçleniyor. İşte 28 Eylül 2026 Mars Aslan burcunda ve 12 burca etkileri...

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

Gökyüzünde hareketli bir dönem başlıyor. Mars'ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte cesaret, özgüven, aşk ve kendini ifade etme konuları öne çıkıyor. İşte 28 Eylül 2026 Mars Aslan burcunda ve burçlara etkileri...

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

MARS ASLAN BURCUNDAYKEN GENEL ETKİLER 

Kolektif cesaret ve özgüven artışı: 

  • Toplum genelinde çekingenliğin yerini daha dışa dönük, cesur ve kendinden emin bir duruş alıyor. Hak arama, kendini ifade etme ve bastırılmış duyguları özgürce dile getirme konusunda güçlü bir motivasyon dalgası yayılıyor.

Yaratıcılık ve sanatsal üretimde patlama: 

  • Aslan burcu sanatı, sahneyi, eğlenceyi ve estetiği temsil eder. Bu dönemde kültürel projeler, sanatsal çalışmalar, organizasyonlar ve bireysel yetenekleri sergilemeye yönelik atılımlar büyük bir ivme kazanıyor.

Liderlik ve yönetim anlayışında değişim: 

  • İş dünyasında, siyasette ve organizasyonlarda sorumluluk alma, öncülük etme ve insiyatif kullanma arzusu tavan yapıyor. Ancak bu durum, zaman zaman otorite savaşlarını, ben merkezli tutumları ve uzlaşmazlıkları da beraberinde getirebiliyor.

İlişkilerde tutku ve dramatik yaklaşım: 

  • Romantik ilişkilerde tutku, sadakat ve coşku en üst seviyeye ulaşıyor. Sevgi gösterileri daha gösterişli ve cömert olurken, ilişkilerdeki gurur, ego çatışmaları ve ilgi görme beklentisi de hassas dengelerin kurulmasını gerektiriyor.

Eğlence, spor ve sosyal yaşamın canlanması: 

  • Rutin koşturmacalardan sıkılan bireyler için tatil, seyahat, sportif faaliyetler ve sosyal etkinlikler öncelik kazanıyor. Hayattan keyif alma dürtüsü her zamankinden daha baskın hissediliyor.
Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

MARS ASLAN BURCUNDAYKEN BURÇLARA ETKİLERİ

Koç Burcu ve Yükselen Koç Burcu

Ateş grubunun öncüsü olan Koç burcu için bu dönem, yaratıcılığın, eğlencenin ve tutkuların doruğa ulaştığı bir zaman dilimi olacak. Aşk hayatında hareketlilik artarken, sanatsal projeler ve bireysel çalışmalar için muazzam bir enerji yakalanabilir. Hayattan keyif almak ve risk almak konusunda duyulan cesaret zirve yapacak.

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burcu

Ev, aile ve yuva alanlarında önemli hareketlenmeler yaşanabilir. Yaşam alanını yenilemek, aile içi ilişkilerde liderliği ele almak ve köklü değişimler yapmak adına bu dönem oldukça elverişli. İçsel huzuru korurken aynı zamanda eve yönelik sorumluluklarda daha istekli ve yapıcı bir tutum sergilenebilir.

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Burcu

İletişim trafiğinin hız kazanacağı, yeni eğitimlerin, seyahatlerin ve zıpkın gibi fikirlerin gündeme geleceği bir süreç başlıyor. Yakın çevre, kardeşler ve komşularla olan ilişkilerde daha aktif bir rol üstlenilebilir. Zihinsel olarak üretkenliğin en üst seviyede olacağı bu dönemi bolca okuyarak ve yazarak değerlendirmek faydalı olacaktır.

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burcu

Maddi kaynaklar, kazançlar ve öz değer konuları ön plana çıkıyor. Finansal konularda cesur adımlar atmak, bütçeyi yeniden yapılandırmak ve yeni gelir kapıları aralamak için gökyüzü destekleyici bir rüzgar sunuyor. Kendine verilen değerin artması, harcama alışkanlıklarında da bilinçli bir dönemi beraberinde getirecek.

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

Aslan Burcu ve Yükselen Aslan Burcu

Enerjinin ve spot ışıklarının doğrudan üzerinde olacağı harika bir dönem başlıyor! Mars'ın kendi burcunda seyahat etmesi, fiziksel ve zihinsel olarak muazzam bir güç, karizma ve çekicilik kazandıracak. Kişisel hedeflere ulaşmak, hayatın kontrolünü ele almak ve yeni bir yola baş koymak adına en şanslı ve güçlü zaman dilimindesiniz.

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

Başak Burcu ve Yükselen Başak Burcu

İçsel dünyada gerçekleşecek dönüşümler, ruhsal şifa çalışmaları ve bilinçaltı temizliği için mükemmel bir dönem. Görünmeyen kazalara ve arka planda dönecek durumlara karşı dikkatli olunması gerekirken, aynı zamanda ruhsal olarak dinlenmek ve stratejik planlar yapmak adına sessiz ama derin bir güç kazanılacak.

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileri ve geleceğe yönelik ortak projeler hız kazanıyor. Kalabalık gruplar içinde liderlik üstlenmek, toplumsal faaliyetlerde adını duyurmak ve hayalleri gerçeğe dönüştürmek için sosyal ağlar en büyük destekçi olacak. Hedefler doğrultusunda arkadaşlarla birlikte atılacak adımlar başarı getirecektir.

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu

Kariyer ve toplumsal statü alanında büyük bir hırs ve çalışma arzu öne çıkıyor. İş hayatında hak edilen konuma gelmek, yöneticilerle olan ilişkilerde cesur ve kararlı duruş sergilemek adına önemli fırsatlar doğuyor. Başarıya giden yolda atılacak her adayın arkasında güçlü bir irade yer alacak.

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

Yay Burcu ve Yükselen Yay Burcu

Ufukları genişletmek, yeni felsefeler edinmek, uzun seyahatlere çıkmak ve yüksek öğrenimle ilgili konulara odaklanmak için harika bir dönem. Hayata bakış açısı tazelenirken, vizyonu büyütecek yeni maceralara atılma arzusu coşkuyla hissedilecek. Keşfetmek ve öğrenmek bu dönemin ana teması olacak.

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu

Ortak gelirler, borçlar, vergiler, sigorta ve miras gibi finansal konularda radikal kararlar alınabilir. Krizleri fırsata çevirme yeteneğinin artacağı bu süreçte, derinlemesine araştırmalar yapmak ve ortaklıklardan elde edilen gelirleri güvence altına almak adına kararlı adımlar atılabilir.

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik hayatı odak noktasında yer alıyor. Karşı tarafla olan bağları güçlendirmek, varsa sorunları cesaretle masaya yatırıp çözüme kavuşturmak adına yapıcı bir enerji hâkim. Birlikte hareket edilen konularda ortak akıl ve uyum ön planda tutulmalıdır.

Gökyüzünde cesaret ve hareket zamanı: 28 Eylül Mars Aslan Burcunda ve burçlara etkileri...

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük rutinler, çalışma ortamı, iş arkadaşları ve genel sağlık konuları büyük bir hareketlilik kazanıyor. Daha düzenli bir yaşam kurmak, kötü alışkanlıkları geride bırakmak ve iş yükünün altından başarıyla kalkmak için gereken irade gücü toplanıyor. Bedensel ve zihinsel zindeliği artırmak adına bu süreç verimli şekilde değerlendirilebilir.

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