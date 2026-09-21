Gökyüzünde ekinoks etkisi: 23 Eylül Güneş Terazi Burcunda ve burçlara etkileri...

Gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor. 23 Eylül 2026'da Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle birlikte yaklaşık bir ay sürecek Terazi dönemi başlıyor. Astrolojik yorumlara göre bu süreçte kişisel isteklerle karşı tarafın beklentileri arasında denge kurmak, ilişkilerde karşılıklı anlayışı gözetmek ve alınması gereken kararları daha fazla değerlendirmek gündeme gelebilir. Terazi burcunun temsil ettiği uyum, adalet, ortaklık ve sosyal ilişkiler temaları ön plana çıkarken her burç bu gökyüzü hareketini kendi yaşam alanlarına göre farklı şekilde hissedebilir. İşte 23 Eylül Güneş Terazi burcunda geçişinin burçlara etkileri...

GÜNEŞ TERAZİ BURCUNDAYKEN GENEL ETKİLER İlişkilerde uzlaşı ve denge: Bireysel bencillikler bir kenara bırakılarak karşılıklı uyumun, diplomasinin ve ortak paydada buluşmanın önemi artar. Adalet ve hakkaniyet arayışı: Yaşamın her alanında hak, hukuk ve adalet terazisi hassasiyet kazanır; mahkemeler veya anlaşmalar konusunda adil çözümler gündeme gelebilir. Estetik ve sanatsal akımlar: Çevreyi güzelleştirme, sanatsal faaliyetlere yönelme, moda, dekorasyon ve kişisel imaj yenileme konuları hız kazanır. Kararsızlık eğilimi: Seçenekler arasında kalma ve karar vermekte zorlanma potansiyeli yükseldiği için mantık ile duygu arasında denge kurulması gerekebilir. Sosyal yaşamın canlanması: Yalnız kalmak yerine ortaklaşa projeler üretmek, davetlere katilmak ve sosyal ilişkileri tazelemek ruhsal olarak besleyici olur.

GÜNEŞ TERAZİ BURCUNDAYKEN BURÇLARA ETKİLERİ Koç Burcu ve Yükselen Koç Burcu İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanınızda parlayan Güneş, hayatınızdaki insanlarla olan bağlarınızı en ince ayrıntısına kadar yeniden ele almanızı sağlıyor. Karşılıklı uyumu yakalamak, uzun süredir çözülemeyen meseleleri tatlılıkla ve uzlaşmacı bir dille çözmek için harika bir dönemdesiniz. Hayatınızdaki önemli bir kişi sayesinde bakış açınız tamamen değişebilir. Ortaklı işlerde hak ve adalet dengesini gözetmek, karşı tarafın ne hissettiğini anlamak bu dönemde kazanmanızı sağlayacaktır. İlişkisi olanlar bağlarını resmiyete taşımak veya sorunları konuşarak aşmak adına bu enerjiden büyük fayda görebilirler.

Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burcu Günlük rutinleriniz, çalışma ortamınız, iş arkadaşlarınız ve beden sağlığınız bu süreçte tamamen ön plana çıkıyor. İş hayatınızda dengeyi kurmak, günlük iş yükünüzü hafifletmek ve yaşam tarzınızı daha konforlu, huzurlu hale getirmek adına önemli adımlar atabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ihmal ettiğiniz kontrolleri yaptırmak, beslenme düzeninizi yeniden yapılandırmak ve bedeninizin sesini dinlemek için kusursuz bir zamandasınız. Çalışma ortamınızdaki uyumsuzlukları gidermek ve mesai arkadaşlarınızla daha adil bir iletişim kurmak üretkenliğinizi artıracaktır.

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Burcu Aşk hayatınız, yaratıcılığınız, tutkularınız ve keyif aldığınız alanlar aydınlanıyor. Hayata daha neşeyle bakabileceğiniz, sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönelebileceğiniz, kalbinizi yeni maceralara ve heyecanlara açabileceğiniz coşkulu günler sizi bekliyor. Yaratıcı projelerde adınızdan söz ettirebilir, hobilerinizi kazanca dönüştürme fırsatı yakalayabilirsiniz. Eğer kalbiniz boşsa, bu dönemde sosyal ortamlarda dikkatinizi çekecek zarif ve estetik sahibi biriyle yollarınız kesişebilir. Çocuklarla olan ilişkilerde ise daha anlayışlı ve uyumlu bir yaklaşım sergilemek aradaki bağları kuvvetlendirecektir.

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burcu Ev, aile, gayrimenkul ve köklerinizle ilgili konular bu dönemde odak noktanız oluyor. Yuvanızda huzuru, huzurlu atmosferi ve estetiği artırmak, aile bireyleri arasındaki iletişim dengesini sağlamak için gökyüzü sizi güçlü bir şekilde destekliyor. Ev taşımak, ev içinde tadilat yapmak, dekorasyonu yenilemek veya aile büyükleriyle ilgili meseleleri adil bir şekilde çözmek adına harika bir süreçtesiniz. İçsel huzurunuzu bulmak ve dış dünyanın stresinden uzaklaşıp yuvanızda şifa bulmak ruhsal enerjinizi tazeleyecektir.

Aslan Burcu ve Yükselen Aslan Burcu İletişim, yakın çevre, kardeşler, komşular ve eğitim hayatınız hareketleniyor. Yeni fikirler üretmek, kısa seyahatler planlamak, ticari anlaşmalar yapmak ve çevrenizdekilerle uyumlu diyaloglar kurmak, zihinsel olarak sizi besleyecektir. Zihninizin en aktif olduğu bu dönemde yazma, çizme, sunum yapma veya sosyal medya gibi alanlarda parlak başarılar elde edebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla yaşadığınız eski kırgınlıkları tatlı dille tatlıya bağlayabilir, adil paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak için de gökyüzü yeşil ışık yakıyor.

Başak Burcu ve Yükselen Başak Burcu Maddi kaynaklarınız, gelirleriniz ve öz değeriniz bu dönemde büyük önem kazanıyor. Bütçenizi dengelemek, harcamalarınızı gözden geçirmek, yatırımlarınızı planlamak ve finansal konularda kalıcı huzuru sağlamak için doğru zamanlamadasınız. Kendi değerinizi unutturmayacak adımlar atabilir, hak ettiğiniz maddi karşılığı almak için profesyonel görüşmeler yapabilirsiniz. Para akışınızı düzenlerken estetik ve konfora yönelik harcamalarınız artabilir ancak bütçe dengesini korumak uzun vadede sizi güvende tutacaktır. Öz güveninizi tazeleyecek harika gelişmeler kapıdadır.

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu Sahne tamamen sizin! Güneş'in burcunuzdaki seyahati sayesinde kişisel enerjiniz, cazibeniz, çekiciliğiniz ve özgüveniniz doruğa ulaşıyor. Hayatınızın her alanında liderliği ele alabilir, kişisel projelerinize hız verebilir ve yeniliklere cesaretle adım atabilirsiniz. Fiziksel görünümünüzde değişiklik yapmak, imajınızı tazelemek ve kendinize özen göstermek için muazzam bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki tüm gözler üzerinizde olacak; diplomatik duruşunuzla herkesi etkileyebilir, kişisel ilişkilerinizde yönlendirici ve uzlaştırıcı rol üstlenebilirsiniz.

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu İçsel dünyanız, ruhsal dengeniz, bilinçaltınız ve rüya alanınız bu süreçte şifa buluyor. Geri plana çekilmek, kalabalıklar yerine yalnızlığı tercih etmek, zihninizi dinlendirmek ve geçmişin yüklerinden arınmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Kontrol edemediğiniz olaylar karşısında kabullenişe geçmek, iç sesinizi dinlemek ve meditasyon gibi ruhsal çalışmalara yönelmek için harika bir döneme giriyorsunuz. Gizli saklı kalmış bazı konular aydınlanabilir, arkanızdan dönen dolapları fark ederek hayatınızı buna göre yeniden yapılandırabilirsiniz.

Yay Burcu ve Yükselen Yay Burcu Sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileri, dernekler ve geleceğe yönelik büyük hedefleriniz hız kazanıyor. Kalabalık gruplar içinde dikkat çekebilir, ortak amaçlar uğruna keyifli çalışmalar yapabilir ve sosyal hayatınızın inisiyatifini elinize alabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, geleceğinize yatırım yapacak vizyoner projelerde yer almak ve arkadaş gruplarınızdaki adaletsizlikleri çözmek adına çok verimli bir süreçtesiniz. Hayallerinize bir adım daha yaklaşırken, sosyal paylaşımlarınızdan büyük bir ruhsal tatmin ve mutluluk duyacaksınız.

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu Kariyeriniz, hedefleriniz ve toplumsal statünüz bu dönemde parlıyor. İş yaşamınızdaki başarılarınız üstleriniz tarafından takdir görürken, profesyonel ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda dengeyi kurarak önemli sorumlulukların üstesinden gelebilirsiniz. Toplum önündeki imajınızı güçlendirmek, yeni kariyer fırsatları yakalamak ve otorite figürleriyle uyumlu ilişkiler kurmak adına gökyüzü sizi destekliyor. İş ile özel hayat arasındaki dengeyi korumayı başardığınız sürece, uzun vadeli başarıların ve kalıcı unvanların kapısını aralayacaksınız.

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu Ufukları genişletmek, yeni felsefeler edinmek, yüksek öğrenim ve uzak seyahatler planlamak için eşsiz bir dönemdesiniz. Hayata bakış açınızı zenginleştirecek eğitimler alabilir, farklı kültürlerle tanışabilir, uluslararası işler veya hukuki süreçlerde adaletin lehinize tecelli ettiğini görebilirsiniz. Zihinsel olarak özgürleşmek istediğiniz bu süreçte rutin dışına çıkmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Yabancılarla ilişkiler, akademik çalışmalar ve seyahat planları sayesinde hayatınızın vizyonunu tazeleyebilir, yepyeni ufuklara yelken açabilirsiniz.