Görünürde affedip içten içe mesafe koyanlar: Kalp kapılarını sessizce kapatan 3 burç

İlişkilerde yaşanan kırgınlıkları büyük kavgalarla dışarı vurmak yerine sessizliği tercih eden bazı insanlar vardır. Dışarıdan her şeyi unutmuş ve barışmış gibi görünseler de iç dünyalarında o güven bağını tamamen koparan o mesafeli ruhlar...

BOĞA BURCU

Huzuru ve sakinliği her şeyin üstünde tuttuğu için küçük tartışmalarda gürültü çıkarmak istemez. "Tamam" der geçer; ancak o güven bir kez zedelendiyse içten içe araya aşılmaz duvarlar örer, bir daha asla eski samimiyeti kurmaz.

AKREP BURCU

Affeder gibi görünür ama asla unutmaz. Birisi ona derin bir hayal kırıklığı yaşattığında dışarıdan normal hayatına devam eder gibi görünür; fakat içindeki o sıcaklık ve bağ tamamen yok olur, karşısındakini hayatından sessizce siler.

OĞLAK BURCU

Gereksiz dramalardan ve uzun açıklamalardan nefret eder. Bir kırgınlık yaşadığında karşısındakini değiştirmeye çalışmak yerine kendi kabuğuna çekilir; dışarıya karşı kibar ve mesafeli bir duruş sergilerken içten bağını tamamen koparır.