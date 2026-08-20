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Gözünün önündekini göremeyenler: Kendi eşyasını bulamayan 3 unutkan burç...

Gözünün önündekini göremeyenler: Kendi eşyasını bulamayan 3 unutkan burç...

20.08.2026 22:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gözünün önündekini göremeyenler: Kendi eşyasını bulamayan 3 unutkan burç...

Eliyle tuttuğu telefonun fenerini açıp "Telefonum nerede?" diye koşturanlar, kafasındaki gözlüğü unutup köşe bucak arayan o dalgın 3 burç...
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Günlük koşturmacada anlık dalgınlıklar herkesin başına gelebilir; ancak bazı insanlar vardır ki aradıkları eşya tam anlamıyla ellerinin altındayken bile bunu fark edemezler. Panikle evi ayağa kaldırıp sonra o eşyayı kendi üstünde bulduklarında yaşadıkları şaşkınlık, onların en sevimli hallerindendir. İşte kendi elindekini göremeyen o dalgın 3 burç...

BAŞAK BURCU

Normalde ne kadar düzenli ve titiz olursa olsun, zihni aynı anda on farklı projeyle meşgul olduğunda en basit fiziksel detayları kaçırabilir. Kulağının arkasına sıkıştırdığı kalemi ya da elinde tuttuğu anahtarı "Acaba nereye düşürdüm?" diye bütün evi aramak, onun yoğun günlerinin klasik bir özetidir.

İKİZLER BURCU

Hızlı ve dağınık bir tempoda hareket ettiği için eşyalarını koyduğu yeri anında unutur. Telefonu elindeyken "Durun bir dakika, telefonum nerede, kiminle konuşuyordum ben?" diye homurdanarak evde dolaşması, onun zihinsel hareketliliğinin en eğlenceli yanıdır.

BALIK BURCU

Çoğu zaman kendi hayal dünyasında ya da başka bir düşüncede kaybolduğu için dış dünyadaki fiziksel nesnelerle bağı zayıflar. Güneş gözlüğü kafasındayken veya reçeteli gözlüğü burnunda dururken "Gözlüğümü gören oldu mu?" diye sorması, etrafındakileri defalarca gülümseten anlar yaratır.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

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