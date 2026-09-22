Gözyaşlarını içlerine akıtıp dışarıya mutluluk pozu verenler: Duygusal olarak en çok yıpranan 3 burç

Hayatın getirdiği zorluklar karşısında dahi başkalarının moralini yüksek tutmaya çalışan, kendi içindeki fırtınaları kimseye sezdirmeyen bazı insanlar vardır. Duygularını en yoğun yaşayan ve ruhsal olarak derin bir hassasiyet taşıyan o burçlar...

YENGEÇ BURCU

Zaten doğuştan duygusal olan bu burç, sevdiklerinin en ufak bir üzüntüsünü bile kendi omuzlarında taşır. Kendi dertleri dağ gibi yığılsa bile "Önce onlar iyi olsun" diyerek sessizce köşeye çekilir ve kırgınlıklarını dışarıya asla yansıtmaz.

BALIK BURCU

Etrafındaki herkesin enerjisini sünger gibi çeken Balık burcu, kalabalıklar içinde empati yapmaktan kendi yaralarını sarmaya vakit bulamaz. Kimseyi kırmamak için kendi sınırlarını tüketir ve yalnız kaldığında o biriken tüm duygusal yüklerin altında ezilir.

BAŞAK BURCU

Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan titiz yapısının altında aslında son derece kırılgan ve yufka bir kalp yatar. Mükemmeliyetçi yapısı yüzünden yaşadığı hayal kırıklıklarını dışarıya hiç belli etmez; içten içe kendini eleştirerek en derin duygusal yorgunluğu tek başına göğüsler.