Günün koşturmacasında yorgunluğunu içine gömenler: Dışarıdan dimdik durup içten içe tükenen 3 burç

Hayatın koşturmacası içinde sorumlulukları ardı ardına sıralayan, kendi tükenmişliğini başkalarına yük etmemek için sürekli güçlü durmaya çalışan bazı insanlar vardır. Dışarıdan bakıldığında her şeyi kusursuz yönetiyor gibi görünseler de iç dünyalarında dinlenmeye şiddetle ihtiyaç duyan o fedakar karakterler:

OĞLAK BURCU

Sorumluluk bilinci o kadar yüksektir ki kendi yorgunluğunu ya da fiziksel sınırlarını hep ikinci plana atar. İşler bitene kadar şikayet etmeden çalışır; ancak günün sonunda yapayalnız kaldığında o biriken yorgunluk dalgası tüm ağırlığıyla üzerine çöker.

BAŞAK BURCU

Her şeyin yolunda gitmesi ve hiçbir aksilik çıkmaması için zihnini ve bedenini sonuna kadar zorlar. Başkalarına yardım ederken kendi enerjisini tamamen tüketir; fakat bunu dışarıya asla yansıtmaz, sessizce kendi kabuğunda dinlenmeye çalışır.

ASLAN BURCU

Gururundan ve her koşulda "kontrol bende" duruşundan ödün vermek istemez. Zayıf ya da yorgun görünmek ona göre bir zafiyettir; bu yüzden içten içe ne kadar tükenmiş olsa da yüzündeki o kararlı ifadeyi korumaya devam eder.