Gururundan taviz vermeyen 5 burç: Bu burçlar haksız olsalar bile ilk adımı atmıyorlar...

İlişkilerde bazı kişiler hatalı olduklarını fark etse bile gurur veya inatları nedeniyle geri adım atmakta zorlanabilir. Astrolojiye göre bazı burçların pişman olsalar dahi ilk adımı karşı taraftan beklediği düşünülür. İşte haksız olsa bile barışmak için ilk adımı atmayan 5 burç...

1. ASLAN BURCU Aslan burcu gururuna oldukça önem verebilir. Bir tartışmada hatalı olduğunu fark etse bile bunu hemen kabul etmek yerine bir süre sessiz kalmayı tercih edebilir. Özellikle kendisini kırılmış veya değersiz hissettiğinde ilk adımı atmakta zorlanabilir. Aslan için karşı tarafın da yaşanan olaydaki payını kabul etmesi önemli olabilir. Bu nedenle içten içe barışmak istese bile beklemeyi seçebilir. Karşı taraftan gelen küçük bir adım, onun da yumuşamasını kolaylaştırabilir. Ancak gururu incindiyse yeniden iletişim kurması zaman alabilir.

2. BOĞA BURCU Boğa burcu, kararlarından kolay kolay vazgeçmeyen ve kendi doğrularına bağlı kalabilen bir yapıya sahip olabilir. Tartışma sırasında haksız olduğunu sonradan fark etse bile bunu hemen kabul etmek istemeyebilir. Özellikle kendisini baskı altında hissettiğinde geri adım atmak yerine sessiz kalmayı tercih edebilir. Boğa'nın ilk adımı atmamasında gururunun yanı sıra inatçı yapısı da etkili olabilir. Kendi içinde yaşananları uzun uzun değerlendirse de bunu karşı tarafa hemen göstermeyebilir. Zaman geçtikçe öfkesi azaldığında barışmaya daha açık hâle gelse de ilk mesajı göndermek konusunda çekimser davranabilir.

3. AKREP BURCU Akrep burcu duygularını yoğun yaşayabilir ve ilişkilerde yaşanan kırgınlıkları kolay kolay unutmayabilir. Haksız olduğunu fark etse bile gururu ve güven konusundaki hassasiyeti nedeniyle hemen geri dönmek istemeyebilir. Özellikle tartışma sırasında söylediği sözlerden pişman olsa dahi bunu açıkça belli etmeyebilir. Akrep, barışmak istese bile karşı tarafın kendisini gerçekten anlayıp anlamadığını görmek isteyebilir. Bu nedenle sessiz kalarak karşı taraftan gelecek hamleyi bekleyebilir. İlk adımı atması zaman alsa da kendisini güvende hissettiğinde yaşanan sorunu geride bırakmaya daha istekli olabilir.

4. OĞLAK BURCU Oğlak burcu dışarıdan kontrollü ve soğukkanlı görünse de tartışmaları kendi içinde uzun süre değerlendirebilir. Hatalı olduğunu fark ettiğinde bile bunu hemen dile getirmek yerine olayın sakinleşmesini bekleyebilir. Duygularını açıkça göstermek konusunda temkinli olması, ilk adımı atmasını zorlaştırabilir. Oğlak için özür dilemek ciddi bir konu olabilir. Sırf ortam düzelsin diye geri adım atmak istemeyebilir. Ancak gerçekten değer verdiği bir ilişkide zamanla kendi hatasını kabul edebilir. Yine de bunu doğrudan özür dilemek yerine davranışlarıyla göstermeyi tercih edebilir.